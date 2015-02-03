（更正）希腊可以动用金融工具脱离“债奴”处境--财长

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
(更正：内文最后一段译文有误，请改为“哪怕我们的决心会让一些人不高兴”，而非“哪怕有一些人不看好我们的决心”)
路透雅典2月2日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周一稍晚发表一份声明指出，该国或许可以运用金融工具脱离“债奴”处境，但他亦称不会放弃与外国债权人协商寻求减轻整体债务负担的努力。
瓦鲁法基斯发表上述声明称，之前有些评论遭到错误解读；他周一在伦敦与投资人见面，解释希腊新政府对于以新债务协议取代国际纾困的构想。
他说，若有必要使用“财务机制工具”，那么希腊会这么做。
“但是本质没有改变。希腊的债务将变得具有可行性，为经济的实质性增长打开局面，让希腊民众最终能透得过气来。”他指出。
瓦鲁法基斯的声明并未指明是什么地方被错误解读。周一稍早金融时报的报导指出，他提出一套“债务交换菜单”，而不是把打销债务作为可能的解决方案。
希腊媒体普遍认为，上述评论反应出政府不再寻求债务减计，对于缩减债务负担的目标有所退让。
瓦鲁法基斯的声明指出，“政府和财政部长不会退缩，哪怕我们的决心会让一些人不高兴。”(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
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