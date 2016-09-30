《路透简报》中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月26日-9月30日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周持稳。本周汇市大部分时间维持在6.67元附近窄幅整理，由于市场购汇需求仍较旺，而大行持续向市场提供美元流动性，维稳意志坚决，加上部分机构借机倒量，本周日均成交量也升至250亿美元附近，较上周明显放大。10月人民币正式加入SDR货币篮子，预计人民币汇市对美元指数的反应会上升。

公开市场操作:

--在前期巨额投放基础上，本周虽然面临跨季跨节因素扰动，但资金面压力逐步缓解，中国央行相机操作，公开市场净回笼4,201亿元创近三个月新高；大量资金回笼仍无碍场内资金供需平衡局面，银行间流动性实现平稳跨季无忧。

业内人士认为，同时节后28天逆回购询量操作仍然在列，表明央行维持短期资金紧平衡，温和去杠杆意图依然延续，料短期货币政策稳健基调难改；虽然节后逆回购及MLF到期仍令资金面存一定压力，但考虑到短期宏观经济稳中向好迹象，房地产市场高烧不退，多期限逆回购对冲及定向工具还将担调控主力。

债市:

--中国银行间债市当周收益率偏强震荡，周初大型保险机构的配置买需仍在，长债及超长债热度不减，但收益率下行动力已显不足，随着国庆长假临近成交转淡，保险买盘也暂时消退，现券整体波幅微弱；而市场普遍认为节后资金面将回归宽裕，因此对现券预期也大多谨慎乐观。

票据:

--中国票据转贴利率当周略走低，幅度在5个基点(bp)左右。交易人士表示，季末最后一周，资金面整体压力逐步缓和，同时部分大行等机构因贷款规模调整，票据买需有所升温，带动转贴利率小幅下行，不过市场整体成交仍显清淡；节后票据市场仍需观察资金状况，若流动性改善，转贴利率有望继续小幅下行。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周累计下跌0.96%。国庆长假将至，市场观望气氛渐浓，而且盘中缺乏明显热点，活跃资金不足，交投相当沉闷。沪综指除周一拉出一根中阴线外，其余四天均是缩量窄幅整理，周五沪综指收报3,004.703点。(完)