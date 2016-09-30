《路透简报》中国金融市场一周走势回顾

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为路透中文新闻为您整理的9月26日-9月30日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周持稳。本周汇市大部分时间维持在6.67元附近窄幅整理，由于市场购汇需求仍较旺，而大行持续向市场提供美元流动性，维稳意志坚决，加上部分机构借机倒量，本周日均成交量也升至250亿美元附近，较上周明显放大。10月人民币正式加入SDR货币篮子，预计人民币汇市对美元指数的反应会上升。
公开市场操作:
--在前期巨额投放基础上，本周虽然面临跨季跨节因素扰动，但资金面压力逐步缓解，中国央行相机操作，公开市场净回笼4,201亿元创近三个月新高；大量资金回笼仍无碍场内资金供需平衡局面，银行间流动性实现平稳跨季无忧。
业内人士认为，同时节后28天逆回购询量操作仍然在列，表明央行维持短期资金紧平衡，温和去杠杆意图依然延续，料短期货币政策稳健基调难改；虽然节后逆回购及MLF到期仍令资金面存一定压力，但考虑到短期宏观经济稳中向好迹象，房地产市场高烧不退，多期限逆回购对冲及定向工具还将担调控主力。
债市:
--中国银行间债市当周收益率偏强震荡，周初大型保险机构的配置买需仍在，长债及超长债热度不减，但收益率下行动力已显不足，随着国庆长假临近成交转淡，保险买盘也暂时消退，现券整体波幅微弱；而市场普遍认为节后资金面将回归宽裕，因此对现券预期也大多谨慎乐观。
票据:
--中国票据转贴利率当周略走低，幅度在5个基点(bp)左右。交易人士表示，季末最后一周，资金面整体压力逐步缓和，同时部分大行等机构因贷款规模调整，票据买需有所升温，带动转贴利率小幅下行，不过市场整体成交仍显清淡；节后票据市场仍需观察资金状况，若流动性改善，转贴利率有望继续小幅下行。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周累计下跌0.96%。国庆长假将至，市场观望气氛渐浓，而且盘中缺乏明显热点，活跃资金不足，交投相当沉闷。沪综指除周一拉出一根中阴线外，其余四天均是缩量窄幅整理，周五沪综指收报3,004.703点。(完)
(整理 边竞/吴芳/张金栋/林琦; 审校 林高丽)
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