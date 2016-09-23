《路透简报》中国金融市场一周走势回顾

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为路透中文新闻为您整理的9月19日-9月23日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周微升0.02%。本周外部压力有所缓解，日本央行没有进一步宽松，美联储也如期未加息，但人民币在大行的维稳之下波幅狭窄，而受美元指数的影响下降。此行情料至少延续到10月1日人民币正式入篮SDR。另外随着周初离岸人民币资金面改善，两地点差倒挂也于周二结束。
公开市场操作:
--中秋节过后，中国银行间债市资金紧势有增无减，央行在公开市场加大逆回购操作力度，单周净投放6,700亿元人民币创五个月新高。在此情况下，未到期逆回购存量也攀升至1.45万亿元高位，刷新七个月来高点。
业内人士认为，目前市场对货币政策的预期和春节时已不相同。如无意外，长假过后资金需求有望回落，逆回购余额可能自然随之减少；另外此前公布的部分经济数据向好，房价走高亦引发资产泡沫忧虑，央行再出台降准的可能性不大。
债市:
--中国银行间债市当周走强，现券收益率整体下行，尤以超长端回落幅度相对明显。资金面先紧后松，美联储9月暂缓加息，债市谨慎情绪有所缓解；而配置买需强劲，一级新债招标屡超预期，更带动现券小幅走暖。
票据:
--中国票据转贴利率当周升逾10个基点(bp)，因中秋节后资金紧张，不过交投较为平淡。在公开市场大规模净投放支撑下，银行间市场流动性已有缓和，若这种势头可以延续，季末前转贴利率即使上行，幅度预计也有限。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周小涨1%，成交量持续萎缩，盘中热点切换依然较快。本周三美联储召开议息会议，市场观望氛围较浓。同时国庆节长假临近，中秋节前离场资金入场意愿不强。叠加季末因素，致近期资金面持续紧张，料将对反弹的持续性形成抑制。(完)
(整理 李宏薇/张晓翀/孙琦子/吕雯瑾; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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