中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月29日-9月2日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：进入全面深化改革施工高峰期，按照既定时间路线推进--习近平

中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十七次会议强调，当前和今后一个时期，是全面深化改革的施工高峰期，要按照既定的时间表、路线图，更加注重发挥经济体制改革的牵引作用，更加有针对性解决各领域各层面各环节的矛盾和问题，坚定不移把全面深化改革推向前进。

--中国经济：确定促进创投发展的政策，鼓励保险等机构投资者参与--国务院

中国国务院常务会议确定促进创业投资发展的政策措施，提出促进保险等机构投资者参与创业投资，鼓励外资扩大创投规模，并鼓励有条件的地方设立创投基金。

--中国经济：稳定运行基础还不牢固，投资外贸等指标完成难度大--发改委

中国国家发改委主任徐绍史表示，中国经济稳定运行的基础还不牢固，下行压力依然较大；投资、外贸等预期指标完成难度很大，需要付出艰苦努力。

--《综述》中国8月官方制造业PMI创近两年新高，服务业持稳经济再拾动能

随着市场需求回暖，中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下50.4的近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点50，其背离走势令担忧仍存。

--中国经济：企业囤积现金，令当局认为继续放宽货币政策无用--消息

表面来看，中国人民银行还可以通过降息来提振经济，但消息人士称，有证据表明企业正囤积现金而不是投资，这让决策层认为进一步放松政策没有好处；而除非中国经济面临增速跌破6.5%的重大风险，否则决策者不会认为有必要降息或降准。

--中国房地产：8月百城住宅均价同环比涨幅均扩大，连续13个月双涨--中指院

中国指数研究院提供的报告显示，8月百城价格指数同比、环比连续13个月双涨，同比涨幅扩大1.36个百分点至13.75%，环比涨幅扩大0.54个百分点，为2.17%。

--中国财政：前七月已发行地方债3.97万亿，其中置换债券2.96万亿--财长

中国财政部部长楼继伟表示，截至今年7月底，已发行地方政府债券3.97万亿元人民币，其中新增债券10,084亿元，置换债券29,626亿元。下一步将有效管控地方政府债务风险。

--中国人事：陈全国出任新疆自治区党委书记，张春贤不再兼任另有任用--新华

新华社报导称，中国中共中央决定，陈全国任新疆维吾尔自治区党委委员、常委、书记。而张春贤不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用。

新华社另外报导称，山西省人大常委会决定，接受李小鹏因工作变动辞去山西省省长职务的请求，任命楼阳生为山西省副省长、代理山西省省长。

--中国经济：增加辽宁、浙江等七个自贸区，制度创新各具特色--商务部长

中国商务部部长高虎城表示，近日国务院决定在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立七个自贸试验区。继续紧扣制度创新并各具特色。

--中国能源：周五起提高成品油价格，汽柴油每吨提高205元和200元--发改委

中国国家发改委称，自9月2日起提高成品油价格，汽油价格每吨提高205元，柴油价格每吨提高200元。

--《焦点》中国希望借成功举办G20峰会展现大国地位，但疑心西方搅局

本周末中国举办20国集团(G20)领导人峰会时，希望借此巩固其作为全球大国的地位，但却疑心西方及其盟友会不给自己在国际舞台上的应有地位。确保不出现这种状况，将是中国国家主席习近平优先考虑的问题之一，也是中国评价G20峰会成功与否的一个关键指标。

【金融】

--中国金融：通过再贷款、专业化担保机制、财政贴息等支持绿色金融--央行

中国央行、财政部等七部委最新印发指导意见，提出支持和鼓励绿色投融资的一系列激励措施，包括通过再贷款、专业化担保机制、绿色信贷支持项目财政贴息、设立国家绿色发展基金等措施支持绿色金融发展。

--中国央行：8月对金融机构开展SLF操作8亿元，MLF操作2,890亿元

中国人民银行称，8月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共8亿元人民币，开展中期借贷便利（MLF）操作2,890亿元；对国开行、农发行和进出口行三家银行净增加抵押补充贷款（PSL）共683亿元。8月末三者余额分别为0元、17,545亿元和18,800亿元。

--路透调查：中国9月资金成本可能续升，债市波动利率债谨慎看好

2016年第九期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行9月维持存款基准利率和准备金率不变。中国经济下半年下行压力未消，央行货币政策维持稳健，财政收支矛盾有所加剧，财政政策刺激空间受限，中央推进PPP鼓励投资，并引导实体经济融资成本下降，但效果待观察，中国稳定增长的基础并不牢固。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比续降至71.9%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续回落。 大多基金经理认为近阶段A股仍会呈现区间震荡，在大盘接近该区间上限时，可以适当降低仓位。本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比降至71.9%，上月为76.3%；债券建议配比为8.8%，上月为5.6%；现金建议配比为19.4%，上月为18.1%。

--《综述》中资银行业绩前景仍显黯淡，资产质量下行周期拐点尚难现

中国经济增速放缓未见底，伴随制造业去产能、金融去杠杆的不断推进，令中资银行业在多重压力下步履蹒跚。刚刚落幕的五大银行中报数据显示，受贷款重定价及“营改增”价税分离等因素影响，银行净息差正快速收窄，其净利维持近零增速，下半年增长依然承压。

--《焦点》中国银行业影子信贷春风吹又生，无视监管当局打压努力

中国上市银行的影子信贷规模上半年大增，凸显出中国金融监管当局面临的挑战。影子银行被视为对金融稳定的一项威胁，中国当局试图加以抑制。

--中国基金：基金业协会要求私募基金9月底前展开合规和风控自查

中国证券投资基金业协会网站刊登通知，要求私募基金管理人在9月底前开展自查自纠活动，进一步排查机构自身可能存在的重点环节风险隐患，加强私募机构内部管理，强化守法意识与合规意识，规范开展私募基金业务。

--中国保险：十三五规划纲要出炉，2020年保险业总资产争取倍增至25万亿元

中国保监会网站发布中国保险业发展“十三五”规划纲要，提出到2020年全国保险保费收入争取达到4.5万亿元人民币左右，保险业总资产争取达25万亿元左右，这两项数据均较2015年水平增长约一倍。

--中国金融：国开行2015年不良率微升至0.81%，全年棚改贷款为2014年1.84倍

中国国家开发银行2015年年报显示，截止2015年末国开行净利润为1,027.88亿元，较上年增长5.23%；资产总额为12.62万亿元人民币，贷款余额为9.21万亿元，不良率较年初增加0.16个百分点至0.81%，为连续43个季度维持在1%以内。

--中国企业：原证监会官员祁斌出任中投公司副总经理--中投

中国投资有限责任公司网站公告称，经董事会审议通过，聘任祁斌为中投公司副总经理。祁斌此前任证监会国际部主任。

【固定收益】

--中国公开市场：今日共进行400亿元逆回购操作，本周净回笼1,735亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行400亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期100亿元，中标利率分别为2.25%和2.40%；据此计算，本周净回笼1,735亿元。

--中国新债：世行SDR计价三年期债利率0.49%，投标倍数2.47倍--业内人士

国际复兴开发银行(世界银行)在中国银行间债市发行的首批三年期5亿SDR(特别提款权)计价债券，票面利率为0.49%，投标倍数为2.47倍。这是首只以人民币进行结算的SDR债券。中国央行称，将继续完善SDR计价债券的交易、结算等安排，不断提高SDR计价债券流动性，进一步推动中国债券市场的开放与发展。

--中国债市：上清所修订回购质押券管理规程，细化不同评级券折扣率标准

继7月中证登发布交易所信用债质押回购折算率新规后，主要承担银行间债市后台托管的中国银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）亦对有关质押券管理进行调整，其中进一步细化了各评级质押券的折扣率标准，其中AA-及以下主体评级质押券折扣率仅为40%。

--中国债市：国开行与鄞州银行达成境内首笔外币债券回购交易

中国货币网周一公告称，中国国家开发银行与鄞州银行当日在全国银行间同业拆借中心系统上达成了银行间市场首笔外币债券质押式回购交易。

--中国信用债：8月共有逾30只短融、中票等取消或推迟发行，合计292亿元

据路透不完全统计，8月中国信用债市场有31只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额共计292亿元人民币，取消发行规模和只数均较7月出现反弹。

【外汇】

--中国央行：总体看人民币在合理均衡水平上基本稳定，但负债杠杆较高--副行长

中国人民银行副行长易纲称，总体看人民币在合理均衡水平上保持基本稳定，且人民币的波动率较小；而且G20已达成共识，不以竞争为目的货币贬值，并就汇率进行更紧密地沟通和协调。

--中国央行：人民币汇率若现大幅异动，会通过多样化政策工具保持稳定--副行长

中国人民银行副行长易纲表示，人民币汇率若出现大幅度异动，肯定会通过多样化政策工具来保持汇率稳定。此外，中国政府和个人的杠杆率与其它国家相比并不高，但企业的杠杆率较高。短期来看中国总体杠杆率还会上升，但是要控制增长速度，并调整杠杆的结构。

--路透专访：借道地方债离岸发行，资本项推人民币国际化大有可为--专家

随人民币结束单边升值，自2009年以来快速发展的人民币国际化进程明显放缓。中国社科院专家认为，之前依靠贸易项下输出人民币来推进国际化的模式短期难有快速进展，但趁中国加入SDR东风，资本项下推进人民币国际化仍大有可为，其中地方政府债券的离岸发行就有可能成为一个突破口。

--路透调查：人民币及印度卢比未来一年料下滑，因美联储升息风险加剧

一项路透调查显示，未来一年人民币及印度卢比的贬值幅度可能要超出之前预期，因亚洲经济成长放缓，而且美国近期升息可能性上升给美元带来提振。

--中国外汇：央行7月末外汇远期空头头寸续与上月持平，仍为289亿美元

中国央行最新外币资产预定短期流出净额数据显示，截至7月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸289亿美元，与上月持平；无多头头寸。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上月均现贬值，CFETS指数跌至94.33

中国外汇交易中心(CFETS)公布，8月末的CFETS人民币汇率指数为94.33，较上月末贬值1.06%；CFETS同时公布的BIS篮子和SDR篮子的月末指数分别为95.04和95.11，较上月末分别贬值1.10%和贬值0.92%。

--离岸人民币：香港7月末人民币存款余额跌至6,671亿元，环比降6.2%--金管局

香港金融管理局数据显示，7月末人民币存款余额降至6,671.05亿元，单月环比减少6.2%；7月香港跨境贸易结算的人民币汇款总额4,075.34亿元，较6月的4,591.87亿元减少11.2%。

【证券/行业】

--中国证券：通过信息披露透明度与及时全面来完善上市公司治理--证监会

中国证监会主席刘士余指出，中国资本市场发展现状和全球公司治理原则与标准相比明显滞后，要紧紧抓住上市公司信息披露透明度与及时全面来完善公司治理，抓紧修订《上市公司治理准则》。

--中港个股：中国神华料煤价不会一直上涨，只会在区间之内

神华能源称，预计煤价不会一直上涨，只会在区间之内。公司董事长张玉卓表示，国家自5月严格执行每年276个工作日制度（去产能政策）以来，煤价出现阶段性上涨，但一些在建的大型煤矿产能还没释放，因此认为煤价不会一直上涨，只会在区间之内。

--中国个股：宝钢股份称目前产销处于紧平衡状态，未来去产能仍将继续

宝钢股份指出，国内钢价已自低点回升，而且汽车家电等行业四季度是需求旺季，目前宝钢的钢铁产销已处于紧平衡状态。但未来钢铁行业仍将面临严峻考验，供大于求的矛盾远没有解决，去产能工作仍将继续。

宝钢股份上半年公司实现净利34.68亿元人民币，同比增长9.26%，主要因为公司内部持续的成本削减、品种结构优化及市场开拓工作。不过汇率因素令公司上半年财务费用明显上升。

--中港股业绩：工商银行上半年净利按年增0.8%，不良率升至1.55%

以市值计中国最大银行--中国工商银行称，今年上半年净利同比微增0.8%；截至6月末，不良贷款率1.55%，去年末为1.5%。工商银行6月末拨备覆盖率为143.02%，一季度末为141.21%，低于银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。

--中港股业绩：中国银行上半年净利同比增长2.5%，不良贷款率微升至1.47%

以市值计中国第四大银行--中国银行称，今年上半年该行实现归属股东的净利930.37亿元人民币，同比增2.52%；截至6月末，不良贷款率微升至1.47%，去年末为1.43%。

--中港股业绩：中国石化中期净利同比下降22%，大幅压缩资本开支

中国石化今年上半年净利同比下降22%，因油气业务亏损扩大；为应对外部经营形势变化，上半年的资本开支仅完成全年目标的13%。

--企业结盟：汉莎航空和中国国航9月20日将敲定合资公司计划--消息

据参与交易的消息人士称，德国最大航空公司--汉莎航空(Lufthansa AG)本月稍晚将在北京一项仪式上与中国国航敲定组建合资公司计划，为逾两年的磋商画上句号。（完）