中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月20-24日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：保持货币信贷总量合理增长，实施好差别化金融政策--总理

中国总理李克强日前表示，要继续坚持稳健的货币政策取向，加强与积极财政政策等的协调配合，增强灵活性和针对性，注重预调微调，保持货币信贷总量合理增长，实施好差别化金融政策，支持结构性改革尤其是供给侧结构性改革，推动对重点领域和薄弱环节的支持。

--中国经济：抓紧建立负面清单，进一步向民资开放机场和电信等领域--国务院

中国国务院周三召开常务会议称，要加快清理完善涉及民间投资的法规政策，抓紧建立市场准入负面清单制度，进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域。

--中国经济：债务风险总体可控，将有序渐进去杠杆降低非金融企业杠杆率

中国国务院新闻办召开吹风会称，中国目前债务风险总体可控，但未来潜在风险不可忽视；将在策略上有序渐进去杠杆，而有效降低非金融企业杠杆率是当前防范和化解债务风险的关键。

--中国外汇：总理称改革让人民币汇率变化规则更透明，更好与市场沟通--报载

中国新京报援引国务院总理李克强称，无论从目的和结果看，汇率改革都使人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，而不是要让人民币贬值、拉动出口。更重要的是，改革让人民币汇率变化规则更透明，从而更好与市场进行沟通。

--中国央行：经济仍面临较大下行压力，今年继续实施稳健货币政策--年报

中国央行周二称，中国经济仍面临较大下行压力，但有望保持在合理区间；居民消费价格将温和上涨，但也存在不确定性；央行将进一步完善市场化汇率形成机制，促进形成境内外一致的人民币汇率。

--中国税收：完全在境外消费的再保险服务免征增值税--财政部

中国5月1日全面推开营改增试点后，不断补充完善相关规则。财政部周二发布关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知，包括境内保险公司向境外保险公司提供的完全在境外消费的再保险服务，免征增值税。

--中国政策：至2018年80%左右主要港口和大型物流园区引入铁路

中国周二发布营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案，到2018年全国80%左右的主要港口和大型物流园区引入铁路，集装箱铁水联运量年均增长10%以上，铁路集装箱装车比率提高至10%以上，运输空驶率明显下降，全社会物流总费用占国内生产总值的比率较2015年降低1个百分点以上。

--《焦点》中国楼市持续回暖涨势稍缓，热点城市地王频出仍存隐忧

中国房地产市场5月延续年初以来整体回暖走势，但涨势稍缓；同时，楼市的热度已蔓延至土地市场，热点城市地王频出一定程度上加深地区房价上涨预期。分析人士认为，在货币环境短期收紧可能不大的情况下，部分热点楼市仍有上行压力。

--中国社会：江苏盐城强对流天气已造成98人死亡，数百人受伤--新华

新华社周五最新报导称，江苏省盐城市强对流天气目前已造成98人死亡，数百人受伤。周四（23日）14时30分许，江苏盐城市阜宁、射阳等地出现强雷电、短时强降雨、冰雹、雷雨大风等强对流天气，局部地区遭受龙卷风袭击，造成房屋倒塌、人员伤亡、道路受阻、农业设施受损等灾害。

【金融】

--香港金融：政府有足够流动资金应付英国公投后的不同情况--财政司长

香港财政司司长曾俊华周五表示，英国脱欧公投要再过几小时才有结果，现时出来的数字未必准确，但指港府已预留足够流动资金，在不同情况之下，都应该可以应付得到。

--台湾央行：会维持外汇市场稳定，流动性没有问题--官员

英国脱离欧盟公投的结果几乎确定，周五国际金融市场及台湾股、汇市巨幅波动。台湾央行一位不愿具名官员表示，央行一定会维持外汇市场的稳定，市场流动性也没有问题。

--中国保险：批准三家互助保险公司，加强管理层控制是挑战--保监会

中国保监会称，已正式批准众惠财产相互保险社、汇友建工相互保险社和信美人寿相互保险社筹建，并给予一年试点时间；由于相互保险制度体系与传统保险差别较大，股东如何对管理人形成清晰一致的约束是潜在风险点。

--中国金融：沪三家试点银行完成投贷联动方案，即将上报银监会-报载

上海证券报援引上海银监局法人银行监管处副处长林学冠表示，沪三家投贷联动试点银行的方案已经完成，具体实施方案即将上报银监会。据悉，“贷款+认股期权”的投贷联动业务模式下，银行将以创业投资子公司配套持有认股期权所获得的收益抵补母行科创贷款可能出现的损失。

--中国金融：私人银行将成银行收入重要引擎，人民币波动掀境外投资潮--报告

受中国宏观经济增速趋缓及不良“双升”影响，中国银行业收入及利润双双承压。中国兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）联合发布报告称，私人银行业务净资产收益率较高，且拥有连接财富端和资产端的独特优势，将成为中国银行业转型进程中的重要利润增长点。

--中国金融：鼓励支持引导民间资本进入城商行和民营银行--银监会

中国银监会城市银行部主任凌敢撰文指出，银监会正多措并举引导民间资本进入银行业，将按照“存量改造”与“增量改革”双线推动的思路，推进民间资本进入城商行和民营银行。

--中国保险：1-5月原保险保费收入同比增38%，年初以来首次低于四成--保监会

中国保监会公布数据显示，今年1-5月保险业原保险保费收入16,120.18亿元人民币，同比增长38.18%，同比增幅今年以来首次低于四成。

--中国保险：保监会正梳理人身险产品中具投资功能的分红险、投连险--报载

据上海证券报报导，中国保监会在前期对万能险进行分析规范的基础上，正在就人身险产品中同样具有投资功能的分红险、投连险予以全面梳理，并将明确下一步相关监管措施。

--中港个股：淡马锡减持5.55亿股建行H股，持股比例从5.03%降至4.81%

按资产计中国第二大银行--建设银行在香港联交所发布公告称，新加坡淡马锡于6月16日（上周四）通过场外交易减持5.55亿股建行H股，约占建行已发行股份总数的0.22%，转让价格为每股5.01港元。

--《路透基点特写》海外贷款规定放松将激励中企跨境融资热潮继续升温

中国近期放宽海外贷款相关规定预计将令中国海外融资和并购盛宴更精彩。近几周中国国家发展与改革委员会、中国央行、中国国家外汇管理局这三家监管中企在国际市场上投融资活动的机构均采取措施，为企业海外融资进一步打开方便之门，其中包括选择21家企业开展外债规模管理改革试点。

【固定收益】

--中国债市：波兰财政部拟发行30亿元熊猫债，期限三年--中新网

中国新闻网报导，中国银行将作为主承销商之一，协助波兰财政部在中国注册并发行熊猫债，拟发行规模30亿人民币，期限三年。这是波兰政府第一次发行人民币计价国债，也是欧洲首个主权国家进入大陆市场发行熊猫债。

--中国金融：戴姆勒集团发一年期40亿元私募熊猫债，票面利率为3.48%

中国以资产计最大的银行--工商银行称，该行近日以联席主承销商角色在全国银行间债券市场为戴姆勒集团发行了40亿元熊猫债券，债券期限一年，票面利率为3.48%。

--中国基金：富国富时ETF昨在伦敦挂牌，为境外首只中国债券类ETF

中国富国基金管理公司香港子公司发行的富国富时中国在岸国债及政策性银行债1-10年指数ETF（可上市交易基金）周二在伦敦证交所挂牌上市，这是境外首只中国债券类ETF。

--中国信用债：交易商协会因云峰事件公开谴责并暂停瑞华会计师事务所业务

因绿地控股集团及上海云峰集团涉嫌信息披露违规的相关调查，中国银行间交易商协会(NAFMII)周二向绿地集团的审计机构瑞华会计师事务所开出严厉罚单，对其进行公开谴责处分，并暂停瑞华相关业务，期限一年。

--新闻稿：中国境内债券市场的违约或加剧--标普

中国境内债券市场上的违约情况可能继续增加，如果出现一宗意料之外的大额违约将引发市场动荡，标普全球评级在今日发布的题为《中国违约情况增加令市场稳定性面临风险》的报告中如是表示。

--新闻稿：外管局新规定可能鼓励更多中国公司发行境外债券--标普

标普称，中国国家外汇管理局的新规定为中国公司将境外发债的全部资金汇回境内打开大门。标普全球评级认为，这可能令中国公司增加海外直接发行债券。境内和境外市场融资成本的差距以及汇率风险仍将是中国大型公司在境外发债的主要考虑因素。

【外汇】

--全球金融：新加坡金管局宣布将人民币投资纳入外汇储备

新加坡金管局表示，将从6月起把其人民币金融投资纳入到官方外汇储备。“这一举措是对中国金融市场稳步、精准自由化的认可，也代表机构投资者愈发接纳将人民币纳入全球资产组合。”

--《焦点》中国央行放行商行参与离岸汇市，人民币趋向“一种货币，一个价格”

中国央行微博披露正研究放行商行逐步参与离岸汇市，分析人士指出，此举一旦成行，离岸市场的流动性问题将可能逐步缓解，和在岸人民币两地价差更趋于弥合，并有望最终实现“一种货币，一个价格”。

--《市场热谈》中国5月汇率贬结汇增的背后：看不见的手和看得见的手

人民币兑美元即期5月一路走贬，当月1.5%跌幅创下九个月来最大；而中国企业和银行的结汇却一路增加。看似矛盾的现象背后，看不见的手和看得见的手都有动作。分析人士指出，一方面出口企业迫于现金流压力，必须结汇来维持企业的运营，而5月人民币贬值刚好提供了高点结汇的好时机。另一方面，监管层也在通过对企业和银行的窗口指导引导企业增加结汇减少购汇。

--离岸人民币：中国财政部在港点心债启动招标，五个期限国债发行利好CNH市场

中国财政部今年下半年将在香港分两次发行共280亿元的主权点心债，首批的五个期限国债将于6月29日（下周三）进行招标。市场人士聚焦月底是次香港国债的定价水平，并看是次发行能否给蔓延资产荒的离岸人民币市场带来暖流。

--离岸人民币：港交所与汤森路透推出联合冠名人民币指数系列

香港交易及结算所宣布，与汤森路透今天推出一系列人民币指数，反映人民币兑中国内地最重要及相关贸易伙伴货币汇率的单日表现。该组指数计算人民币兑一篮子主要货币的汇率。

--离岸人民币：台湾美元/人民币期权27日上路，四家本地机构负责造市

台湾将于27日(下周一)推出全球首个美元/人民币期货选择权商品，期货交易所周四表示，初期将有四家本地银行与券商担任造市商，中国银行台北分行、中国建设银行台北分行则还需评估。

--中国外汇：央行行长近日赴华新公司视察，称外储管理人员经营能力不断提高

中国华安、华新、华欧、华美四家公司，被称为外管局的四朵金花，对中国巨额外汇储备进行经营管理。中国央行行长周小川近日赴华新公司视察，并鼓励外储经营管理人员今后要继续发挥优势，整合资源，为国家经济金融发展贡献力量。

--中国外汇：正确看待人民币汇率波动，汇率市场化有望倒逼金融改革--报载

中国官方媒体--金融时报发表文章称，要正确看待人民币汇率波动，要全面评估汇率市场化改革与资本项目可兑换，开放资本账户、加大汇率双向浮动弹性对国内金融体系提出了更高的要求，因此有望成为一系列金融改革的催化剂。

--中国外汇：5月银行结售汇逆差续收窄，6月风险事件集中逆差或略扩

中国5月银行结售汇逆差连五个月收窄，同时非银行部门涉外收付款逆差扩大但外汇收付由逆转顺。分析人士指出，尽管5月人民币走贬，但结汇随着人民币贬值增加，这是导致结售汇逆差收窄的主因，显示出5月外汇市场供求进一步趋于平衡。

【证券/行业】

--香港金融：港交所将于6月27日开始让券商进行深港通交易测试

香港交易所周二晚间在网站发布通知称，将于6月27日开始为期待已久的深港通交易进行市场测试。通知称，尽管港交所尚未接到大陆和香港监管机构的发出的正式实施时间表，但香港的券商可利用测试环境为深港通的启动做好准备。

--《焦点》中国“最严”重组新规提升借壳难度，但资本游戏仍可继续

中国证监会近日公布被外界认为是“史上最严”的重组新规，借壳上市难度空前增加。不过，在当前新股“堰塞湖”依然存在的情况下，借壳仍是上市捷径，包括中资概念股回归在内的借壳上市游戏仍将继续。

--《投资焦点》无论能否入全球指数，中国股票和债券吸引力都将受考验

就在中国价值10万亿(兆)美元的债券和股票市场似乎即将加入全球指数之际，长期以来寻求自由进入这些市场的投资者却开始担心，人民币贬值将损及这些资产的回报。

--《焦点》上半年中国企业海外并购总额已经超越2015创下的全年纪录

2016年迄今不到六个月的时间里，中国的海外并购交易额已经超过去年创下的全年最高纪录，渴求机会的大陆买家在全球范围内追逐资产，包括房地产、化工和高端科技等项目。

--企业并购：中国安邦保险有意收购韩国友利银行10%股权--消息

知情消息人士表示，中国安邦保险集团已表态有意收购韩国友利银行约10%的股权。

--中港个股：波兰国家开发银行拟3亿欧元参与工行发起设立的中东欧基金

以资产计中国最大银行--工商银行称，与波兰国家开发银行（BGK）签署关于合作设立中东欧基金的谅解备忘录，BGK拟出资3亿欧元参与中东欧基金。

--美国个股：麦当劳中国大陆和香港店面吸引首旅和三胞集团竞购--消息

据知情人士对路透表示，麦当劳(McDonalds)计划卖出中国大陆和香港店铺，已收到几份收购提议。有意买家包括北京首都旅游集团、三胞集团和中国化工集团，交易价值大约30亿美元。

--中国央企：诚通集团改组方案浮出水面，将新设金融业务板块

目标成为国有资本运营公司的央企中国诚通控股集团近日系统披露其改组方案，公司名称及主业范围将变更，诚通未来将新设金融业务板块，加强资产经营、资本运作板块，并根据资本运营需要，重组整合内外部资源。诚通集团并已设立诚通基金管理公司，未来将通过设立母、子基金的方式设立国有企业结构调整基金，总额为3,500亿元人民币。

--企业并购：沃尔玛出售1号店给京东，换取5%股权

沃尔玛宣布拟把旗下中国电商业务“1号店”出售给京东商城，并取得京东5%股权，此项战略结盟是为了扩大沃尔玛在中国市场的客户群。

--中国金融：职业年金基金财产限境内投资，需遵循谨慎及分散风险原则

中国人社部和财政部周二就职业年金基金管理暂行办法公开征求意见规定，职业年金基金财产限于境内投资，采取集中委托投资运营的方式进行管理，基金投资管理应遵循谨慎、分散风险原则，充分考虑基金财产的安全性、收益性和流动性。

--中国基金：恒生前海基金公司获准设立，为首家外资控股公募基金

据证券时报报导，中国公募基金公司发起人多元化再进一步，首家外资控股的公募基金恒生前海基金管理公司近日获得“准生证”；其获准设立，突破了此前境外机构仅能为参股股东的限制。

--中港个股：万科与深圳地铁资产重组预案获董事会通过，拟定增逾28亿A股

中国最大房地产企业--万科公告，其与深圳地铁集团的资产重组预案获董事会通过，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科第一大股东。

--香港新股：东方证券IPO拟筹高至11.6亿美元，锁定10名基础投资者--IFR

汤森路透旗下IFR报导，中国东方证券拟在香港首次公开发行（IPO），集资高至11.6亿美元，该公司并已锁定10名基础投资者认购相当于其IPO规模近半的股份。

--香港新股：国银金融租赁IPO拟集资高至9.8亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行旗下国银金融租赁股份有限公司计划在香港首次公开发行（IPO），集资高至9.8亿美元。(完)