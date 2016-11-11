中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月7日-11日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《分析师观点》特朗普获胜令全球避险情绪升温，人民币贬值压力短期缓解

美国共和党总统候选人特朗普获胜当选美国新总统。分析人士指出，特朗普当选令资本市场短期避险情绪回升，未来美国货币政策及美联储主席人选都面临不确定性，美元短线走弱可能性较大，这有助于缓解人民币贬值的外部压力；不过特朗普主张贸易保护主义，恐对中国出口造成不利影响。

--中美关系：中方将与新任美国总统合作，确保双边关系平稳发展--外交部

中国外交部表示，中方将与新任美国总统合作，确保双边关系平稳发展。外交部发言人陆慷在发布会上称，“中方亦关注美国大选情况，并将与新任美国总统合作，确保双边关系平稳发展，惠及两国及全球人民。”

--中国央行报告：保持稳健中性适度的货币环境，注重抑制资产泡沫

中国央行发布三季度货币政策执行报告指出，就货币政策而言关键是要保持稳健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

--中国人事：全国人大免去楼继伟财政部长职务，任肖捷为财长--新华

新华视点报导称，十二届全国人大常委会周一免去现年66岁的楼继伟的财政部部长职务，任命现年59岁的肖捷为财政部部长。

--中国外贸：不确定因素在增加，美国大选不会改变中美经贸格局--商务部

中国商务部发言人沈丹阳表示，中国无意通过汇率贬值扩大出口，总体看中国外贸回稳向好的趋势没有改变，但外贸不确定因素确实在增加；要实现全年目标，需要付出艰苦努力。

--中国数据：10月CPI和PPI“双升”短期通胀存上行风险，但不足以掣肘货币政策

基数因素和食品价格同比涨幅扩大，带动中国10月CPI重回“2时代”，同比上涨2.1%创下六个月高点；PPI则在大宗商品价格涨势助推下加速上升，同比上涨1.2%创近五年新高。通胀短期料维持温和上升态势，但尚不足以对货币政策构成明显干扰。

--中国数据：10月进出口同比超预期下降，全年外贸回稳向好目标恐难达成

中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。

--《分析》单兵突进的中国财税改革如何担当国家治理重任？

三年前，中国召开的十八届三中全会将财政提高到国家治理基础和重要支柱的地位；三年后，却发现陷入碎片化和单兵突进式的财税改革，正面临如何担当国家治理重任的困惑。

--路透专访：中国经济悬崖边止跌，弱外需等松动的石头令前景仍忧--专家

在一片中国经济已止跌企稳并探得L型底部的乐观判断中，中国宏观经济学会秘书长则王建则表达了不同的观点。他认为中国经济正站在悬崖边，外需疲弱，企业债务压力沉重以及其流动性面临枯竭三块松动的石头，均令中国经济前景堪忧。

--中国经济：去年全国社保基金收入逾4.6万亿元，当年仍实现结余--财政部

中国财政部公布的2015年全国社会保险基金决算显示，全国社保基金当年实现收入逾4.6万亿元人民币，环比增14.6%；同期支出增长16.1%，但当年仍实现结余。

--全球贸易：欧盟提议改革针对中国倾销的贸易防御措施

欧盟执委会周三提出一种新方法来评估中国制造商是否以不公平的低价出口商品，比如钢铁产品等，以此回应北京方面提出的在年底前做出改变的要求。欧盟和其它许多中国贸易伙伴都一直在讨论，是否要从12月中旬开始给予中国“市场经济地位(MES)”。

--中国政策：12项自贸区改革事项将在全国范围内复制推广--国务院

中国国务院日前印发通知称，将在全国范围内复制推广12项自由贸易试验区新一批改革试点经验，包括投资、贸易、事中事后监管等多个方面。

--中国房地产：自周四起开展为期一月的商品房销售明码标价专项检查

中国国家发改委和住房城乡建设部最新发出通知，部署从11月10日至12月10日在全国范围内开展商品房销售明码标价专项检查，具体检查房地产开发企业在售楼盘和房地产中介机构门店明码标价情况。

--中国房地产：供给调控更利于改善市场运行，应考虑改革土地拍卖制度--专家

中国人民银行参事盛松成日前表示，相比于需求调控，供给调控有利于从更加基础的层面改善中国房地产市场的运行，应考虑改革土地拍卖制度，从而应对土地财政带来的弊端，进而为中国经济发展合理提供融资。

--《综述》应对煤价飞涨中国火线保供应，鼓励煤电大户签长约

一方面中国坚定化解煤炭钢铁过剩行业产能的决心不动摇，另一方面煤炭价格自今年7月开始一路上涨，尤其随着冬季来临，煤炭价格更是居高不下，不仅扰动着与煤相关行业及煤炭现货，期货价格大幅波动，更扰动着监管层的心。

--中国能源：2020年全社会用电量约七万亿千瓦时，将启动电力现货交易--能源局

中国国家能源局称，预期2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6%-4.8%，电能占终端能源消费比重达到27%，同时将在2020年全面启动电力现货交易市场，研究风险对冲机制。

【金融/固定收益】

--《分析》中国央行逆回购花样搭配加力净回笼，稳健基调防风险和抑通胀并举

中国央行本周公开市场逆回购多期限搭配释放流动性，但在到期量对冲下净回笼力度加大。分析人士表示，央行依据市场资金不断变化情况，逐步提高逆回购操作灵活性，七天、14天和28天期品种交替操作，收放自如，资金面虽在平衡中略显紧势，但整体并无大碍。

--中国金融：三季度末商业银行不良贷款余额1.49万亿元，不良率1.76%--银监会

中国银监会周四公布数据，三季度末商业银行不良贷款余额14,939亿元人民币，较上季末增加566亿元；不良贷款率1.76%，比上季末上升0.01个百分点。

--中国金融：发改委严禁房企将企业债融资用于商业地产项目--财新

中国财新网报导称，继房地产企业公司债发行监管从严之后，监管企业债发行的国家发改委也将发布有关政策，严格限制房地产开发企业将企业债券融资用于商业性地产项目，但保障性住房、棚户区改造、安置性住房项目除外。

--中国金融：从成本及汇率考虑，“一带一路”资金应该多从国际市场筹集--专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，外币融资有成本优势，并可以降低汇率风险。一带一路的大部分资金应该从国际市场筹集，因此香港资本市场应该发挥重要作用，还可以进一步发展香港的离岸人民币债券市场，为中长期项目融资。

--中国保险：保监会确认险资可投境内同业存单与大额存单，纳入银行存款管理

中国保监会回复路透电话咨询称，日前发文允许保险资金投资境内依法发行的同业存单和大额存单，并纳入银行存款管理。此举是为了扩大险资投资途径。

--中国保险：保监会约谈恒大人寿，明确不支持险资短期大量频繁炒作股票

中国保监会称，近期针对恒大人寿股票投资中的“快进快出”行为，保监会约谈了恒大人寿主要负责人，明确表态不支持保险资金短期大量频繁炒作股票。

--中国金融：上海银监局要求辖内银行严查房贷借款人偿债能力和信用记录

继中国央行上海总部要求辖内各商业银行严格落实上海市房地产调控政策后，上海银监局近日亦下发通知，要求辖内商业银行全面加强个人住房信贷风险管理，要加强对房贷借款人的偿债能力审查和信用记录，严格执行首付资金真实性检查要求。

--中国债市：云南能源投资集团发行国内首单五亿元绿色PPN，票面利率3.98%

中国大型股份制银行--上海浦东发展银行宣布，由其承销的中国银行间市场发行的首单绿色PPN（非公开定向债务融资工具）成功发行。该融资工具发行人为云南省能源投资集团，发行规模五亿元人民币，期限五年，票面利率3.98%。

【外汇】

--《人民币综述》美国大选再出“黑天鹅”，人民币短暂受提振长期续承压

特朗普爆冷入主白宫导致全球金融市场大幅震荡，但是次“黑天鹅”事件仅在大选当日短暂提振人民币，之后随着美元全线反攻，人民币汇率则屡创新低。鉴于国内购汇需求依然旺盛、资金流出压力持续存在，在中国经济下行压力不减的大背景下，人民币汇率易贬难升。

--人民币汇率：不具备大幅贬值基础，美国大选影响不应被夸大--人民日报

人民日报海外版刊登热点聚焦称，美国大选结果对人民币走势的影响不应被夸大。加入SDR后，汇率相对稳定的人民币也符合包括美国在内各经济体的利益。因此，人民币尽管在一定时期内会有波动，但并不具备大幅贬值的基础和可能。

--中国金融：三季度境外投资者对境内金融机构直接投资首现净流出--外管局

中国国家外汇管理局称，三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出23.15亿美元，这也是该数据自2012年公布以来首次出现净流出。二季度为净流入2.8亿美元。

--离岸人民币：香港首三季贸易结算额跌32%，存款及点心债余额亦降--金管局

香港金融管理局（HKMA）文件显示，首三季经香港银行处理的人民币贸易结算额同比下跌32%，存款及点心债余额亦同告下降。

【证券/行业】

--中港证券：深港通相关技术系统将于下周一正式上线--深交所

中国深圳证券交易所公告称，深交所联合中国结算深圳分公司决定深港通技术先行上线，于11月11日下午收市后实施深港通相关技术系统上线，11月12日组织全网测试；确认市场参与各方技术系统可正确运作后，相关技术系统将于11月14日（下周一）正式上线。

--中国期市：证监会要求期货公司不得参与配资及为其提供便利--报载

针对今年下半年以来部分商品期货品种价格波动加大的情况，中国监管层主动出手防范市场风险。中国证券报报导称，中国证监会昨日下发通知，要求各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务，不得为配资活动提供便利。

--中国期市：大商所和上期所再出手降温焦炭焦煤等品种，并实施交易限额

针对中国大宗商品期货市场过热，中国三大期货交易所连续出台降温举措。大连商品交易所周三晚间再度上调焦炭、焦煤等品种交易保证金，上海期货交易所亦继续上调螺纹钢和天然橡胶交易手续费，同时两家交易所并对上述品种实施交易限额制度。

--中国期市：上期所上调铝铅锌锡四种期货合约交易保证金标准和涨跌幅限制

中国上海期货交易所称，自11月11日收盘结算时起，上调铝、铅、锌和锡交易保证金标准和涨跌幅度限制。

--中国基金：推动长期资金与并购基金对接，推进公募REITS发展--协会会长

中国基金业协会会长洪磊近日表示，将致力于推动短期资金向长期资金转化，推动长期资金与并购基金对接；同时推动各类资产的证券化，如不动产投资信托基金（REITs），为公私募基金提供更多有长期稳健回报的投资标的。

--《焦点》中国私募基金FOF方兴未艾，大浪淘沙后方能显英雄本色

受政策面及长线机构的大类资产配置需求支持，当前私募FOF仍是方兴未艾。不过业内人士认为，私募FOF总体仍处萌芽期，尚需经历大浪淘沙和优胜劣汰，才能出现一批优质FOF管理公司和投资标的。

--汽车产业：中国10月广义乘用车销量同比增20%，1-10月累计增15.2%--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会发布数据显示，中国10月广义乘用车销量同比增长20%，1-10月累计同比增长15.2%。

--企业并购：北京控股斥11亿美元入股俄油旗下油气开发分支，拓上游领域

北京市政府掌控的北京控股宣布，拟斥资11亿美元收购俄罗斯能源巨头--俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)旗下油气开发分支Verkhnechonskneftegaz的20%股权，后者持有于俄罗斯联邦境内开发韦尔赫内琼斯克油汽田的牌照，为东西伯利亚最大油田之一。（完）