《路透简报》：中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月8日-14日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：三季度出现积极变化好于预期，债务风险总体可控--总理

中国政府最新释放出中国经济前景的乐观信号。国务院总理李克强表示，三季度经济不仅延续了上半年发展势头，还出现不少积极变化，好于预期，9月调查失业率近年来首次低于5%。

--中国数据：9月CPI和PPI同比“双升”缓解通缩疑虑，货币政策料维持稳健

中国9月CPI同比涨幅回升且高于预期，PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。双升的CPI和PPI毫无疑问将有助于缓解市场对中国经济陷入通缩的疑虑。

--中国数据：1-9月FDI同比增长4.2%，9月单月增长1.2%--商务部

中国商务部公布，1-9月中国实际使用外资金额（FDI）6,090.3亿元人民币（折950.9亿美元），同比增长4.2%（未含银行、证券、保险领域数据）；同期全国新设立外商投资企业21,292家，同比增长12.2%。

--中国经济：长期向好基本面不会改变，会对信贷增长有所控制--央行行长

中国央行行长周小川表示，中国经济长期向好的基本面不会改变。去年中国资本市场出现一定波动，为维护金融稳定，当时阶段性地出现了更多依赖银行信贷融资的情况，但市场恢复稳定后已不再有大的增加；随着全球经济复苏逐步正常化，中国也会对信贷增长有所控制。

--中国数据：9月进出口双降逊预期，外需持续疲软人民币汇率承压

受全球需求疲弱及去年基数偏高影响，中国9月美元计价出口同比降幅创七个月最大，当月进口同比亦再度转为负值。尽管分季度来看外贸底部企稳迹象初步显现，四季度随着海外消费季到来，出口有可能略微转好；但支持外贸反弹的基础尚不牢固，面临的困难也并非短期。9月以美元计价出口同比下降10%，进口同比下降1.9%。

--中国房地产：上海将增土地供应，南昌加入限购至此共21城推出调控新政

国庆长假前后中国掀起新一轮房地产调控潮，随着周六晚间上海和南昌的新政出炉，已有21个城市出台了限购、限贷以及加强土地市场以及销售监管等调控政策。其中上海最新政策明确，2016年商品住房用地供应同比有较大幅度的增加，并进一步加强商品住房用地交易资金来源监管等。

--中国能源：9月全社会用电量同比增长6.9%，前三季度同比增长4.5%--发改委

中国国家发改委称，今年前三季度全国全社会用电量约43,885亿千瓦时，同比增长4.5%，增速较去年同期回升3.7个百分点；单独9月全社会用电量约4,965亿千瓦时，同比增长6.9%，增速同比大幅回升7个百分点。

--中国经济：从每省选择一个有PPP工作基础的中小城市进行模式创新--发改委

中国国家发改委和住房城乡建设部首次联合在PPP领域推出一项重要举措，将从每个省份选择一个具有政府和社会资本合作（PPP）工作基础、有较好项目储备和发展空间的中小城市进行PPP模式创新工作，并将对符合中央预算内投资、专项建设基金等支持方向的创新项目合理安排资金支持。

--中国经济：推出第三批PPP示范项目516个，拟投资金额1.17万亿元--财政部

中国财政部等多部委最新联合公布第三批政府和社会资本合作（PPP）示范项目，包括北京市首都地区环线高速公路（通州—大兴段）等516个项目，计划总投资金额11,708亿元人民币。

--中国经济：研究制定地方政府偿还欠款计划，放开民间投资市场准入--发改委

中国国家发展改革委员会称，要研究制定“地方政府偿还欠款计划”，对于依法依规应由地方政府偿还的拖欠企业的工程款、物资采购款、保证金等，督促地方政府制定分期还款计划。

--中国政策：“十三五”间除超大城市，将全面放宽重点群体落户条件--国务院

中国国务院发布“推动1亿非户籍人口在城市落户方案”，提出除极少数超大城市外，全面放宽农业转移人口落户条件，以农村学生升学和参军进入城镇的人口、在城镇就业居住五年以上和举家迁徙的农业转移人口以及新生代农民工为落户重点。

【金融】

--中国金融：互联网金融专项整治方案落地，P2P网贷、第三方支付等是重点

中国国务院决定对互联网金融进行专项整治，以规范互联网金融业态，遏制互联网金融风险案件高发频发势头，整治重点包括P2P网络借贷和股权众筹、互联网资产管理及跨界金融业务以及第三方支付等，其中P2P网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款。

--中国经济：积极稳妥降低企业杠杆率，有序开展市场化银行债转股--国务院

中国国务院发布意见称，通过推进兼并重组、完善现代企业制度强化自我约束、盘活存量资产、优化债务结构、有序开展市场化银行债权转股权、依法破产、发展股权融资，积极稳妥降低企业杠杆率，助推供给侧结构性改革。

--中国金融：尽管银行体系不良贷款有所上升，但整体风险可控--央行行长

中国人民银行行长周小川表示，随着全球经济复苏逐步正常化，中国会对信贷增长有所控制；尽管银行体系不良贷款有所上升，但资本充足，整体风险可控。

--中国金融：建立互联网金融反补贴制度，完善反不正当竞争制度--央行官员

中国央行副行长潘功胜表示，建立“反倾销、反补贴”制度，清理“互联网金融从业机构为争夺客户而承诺有悖金融规律的高额回报”这类不正当竞争行为，完善反不正当竞争制度。

--中国央行：9月对金融机构开展SLF操作5.52亿元，MLF操作2,750亿元

中国央行周六公布，9月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共5.52亿元人民币，开展中期借贷便利（MLF）操作2,750亿元。

--路透调查：中国10月资金面无碍，料利率债窄幅波动低评信用债滞后调整

2016年第十期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行10月维持基准利率和准备金率不变。中国经济数据稳中显好，经济增长虽有产能过剩及债务率高企等问题，但仍处于合理区间，不过部分城市前期房地产价格增长过快，人民币汇率贬值压力未消，中国央行稳健货币政策料将持续，债市10月预期窄幅震荡，而年底需关注房地产投资下滑给经济带来的压力及债市投资机会。

--中港个股：建行与武钢共设120亿元转型发展基金，支持央企市场化去杠杆

以资产计中国第二大银行--中国建设银行表示，由武汉钢铁（集团）公司与建行共同设立的武汉武钢转型发展基金（合伙制）出资到位，基金规模120亿元人民币，这一基金为建行支持央企市场化去杠杆的首单落地项目。

【固定收益】

--《分析》长假后中国央行坚定回笼流动性，意在平滑资金面政策仍维持中性

在平稳跨季并顺利渡过国庆长假后，中国银行间资金面趋于均衡，中国央行则灵活调整逆回购操作规模，公开市场全周净回笼资金达4,150亿元人民币。业内人士认为，央行平滑资金面的意图仍在，整体思路依然是稳定为主，投放积极同时回收亦坚决，货币政策姿态仍维持稳健中性。

--中国债市：9月托管增量6,987亿元，境外机构单月增持量创新高

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，9月末债券托管余额为42.11万亿元人民币，当月增加6,987亿元，增量较上月减近两成，因年内地方债发行高峰期已过；机构持有方面，当月境外机构增持规模创有数据以来新高，保险机构托管增量则为近四年以来高点。

【外汇】

--中国外汇：人民币对美元汇率将继续双向浮动，对一篮子货币将持稳--货币网

中国外汇交易中心发布评论员文章称，参照一篮子货币变化，人民币对美元双边汇率升贬都是正常的，未来还将继续双向浮动；中长期看，人民币对一篮子货币汇率将继续保持在合理均衡水平上的基本稳定。

--专家观点：人民币大跌与新机制运行及国庆期间外围动荡有关--原外管局官员

人民币兑美元即期周一早盘一度大跌350多点至逾六年新低。对此，中国国家外汇管理局原国际收支司司长管涛对路透表示，人民币大跌完全是一种正常的市场反映，一方面反映了新的汇率机制运行结果，另一方面也与国庆长假期间外围市场动荡有关。

--中国外汇：广东省破获百余起地下钱庄案，案值2,300余亿元--新华

新华社报导援引广东省公安厅称，今年以来，广东各地公安机关开展多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2,300余亿元人民币，案件包括部分公司虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇等。

--《人民币综述》贬值预期骤升激活离岸汇率期货，境内维稳优先难上路

人民币加入SDR(特别提款权)后首个交易日即跌破6.70元关键点位，加上中国9月出口同比降幅创七个月最大，令人民币看贬气氛骤升，离岸人民币汇率期货交易量快速扩大，避险需求升温。

【证券/行业】

--中国个股：新华联控股增持北京银行股份至5.03%，触及举牌线

中国上市公司近期遭举牌现象层出不穷。周三午后临时停牌的城商行--北京银行当日晚间公告称，其股东新华联控股周二通过二级市场增持该行1,446.4万股，占总股份0.10%，持股比例增至5.03%，触及举牌线。

--中国新股：上海银行IPO料筹资106.7亿元，为今年来A股最大规模IPO

中国大型城商行--上海银行确定其A股首次公开发行（IPO）价格，筹资额预计为106.7亿元人民币，刷新今年来A股IPO最大规模的记录。

--中国个股：中国联通称母公司联通集团正研究和讨论混改方案

中国联合网络通信股份有限公司公告称，母公司中国联合网络通信集团正研究和讨论混合所有制改革实施方案。

--香港新股：华润医药锁定国寿等八名基石投资者，IPO占比一半--销售文件

路透获得销售文件显示，中国领先的综合医药公司--华润医药集团锁定中国人寿、安邦等八名基石投资者，合占香港IPO（首次公开发售）一半比重。

--美国个股：苹果宣布在深圳成立研发中心，以增强与合作伙伴关系

苹果公司表示，将在中国的制造业中心深圳成立一个研发中心。在竞争日益激烈的情况下，苹果希望刺激在中国的增长。

--中国基金：QFII A股基金9月平均业绩跌1.46%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年9月的平均业绩跌1.46%，优于国内股票型基金；前九个月的平均业绩累计下跌7.81%，亦好于国内股票型基金。(完)