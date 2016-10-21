中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月17日-21日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中国经济“稳”字当头，惟房地产掣肘明年政策需未雨绸缪

中国经济今年前三季完美呈现“L”型走势的横线，三个季度同比增速均为6.7%，主要受益于房地产惯性增长，以及PPP持续发力带动民间投资止跌回升。四季度经济预计继续平稳运行，完成年初设定区间目标无虞。

--《焦点》调控后中国房价涨幅触顶回落，趋稳迹象初显楼市缓着陆

中国楼市的高歌猛进应该已经告一段落了。统计局同时公布了9月房价数据和10月上半月重点城市房价数据，前者同环比涨幅均创下近六年高点，但在国庆密集收紧调控政策后，热点城市房价涨幅回落明显。

--中国数据：9月新增贷款1.22万亿元超预期，M2增速小幅上升

中国央行公布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%，稍低于路透调查中值11.6%。9月社会融资规模增量为1.72万亿元人民币，分别比上月和去年同期多2,604亿元和3,638亿元。

--中国经济：推进东北经济企稳向好，出台深化东北国企改革方案--总理

中国国务院总理李克强表示，推进实施东北经济企稳向好举措，要推动国企深化改革，加快转型升级，出台深化东北国企改革方案，支持央企开展混合所有制改革试点；发展民营经济，增强企业信心，选择优质项目，实施政府和社会资本合作模式。

--中国财政：前三季度收不抵支赤字1.46万亿元，四季度财政收入形势依然严峻

中国1-9月全国一般公共预算赤字14,556亿元人民币，收入为预算的77%，支出为预算的75.2%，显示中国为稳增长积极财政力度持续加快。

--中国经济：加强PPP项目监督管理，严禁以其名义举借政府债务--财政部

中国财政部发文规范政府和社会资本合作（PPP）项目的监督管理，要求各级财政部门会同行业主管部门加强对PPP项目的监督管理，切实保障项目运行质量，严禁以PPP项目名义举借政府债务。

--路透专访：中国积极财政政策比预想更积极，实际赤字率接近5-6%--专家

在中国经济下行压力不减，货币政策效应递减的现状下，寄望积极财政政策更积极的呼声渐高，对此中国财政科学研究院院长刘尚希表示，今年积极财政政策实际上比看到的更积极，按宽口径的赤字率实际已经达5-6%，而明年的财政收支压力会更大。

--中国外贸：实现全年目标任务艰巨，要把握好四季度外贸关键期--副总理

中国国务院副总理汪洋称，当前外贸运行总体符合预期，长期向好的基本面没有改变，但回稳向好的基础还不牢固，下行压力依然较大，实现全年外贸目标任务艰巨，要把握好四季度的外贸关键期，巩固进出口回稳向好势头，努力稳定国际市场份额。

--中国经济：楼市去库存任务依然艰巨，金融风险上升值得警惕--国务院大督查

中国国务院第三次大督查的情况显示，虽然供给侧结构性改革稳步推进，但也存在一些困难和不确定因素，如一些煤炭项目违规在建，楼市去库存的任务依然艰巨，金融风险的上升也值得警惕。

--中国社会：去年全国养老金个人账户空账逾4万亿，空账率超九成--人社部

中国人社部近日发布《中国社会保险发展年度报告2015》显示，全国养老金个人账户空账规模不断增长，空账率已超九成。2015年全国个人账户空账规模已经超过4万亿元人民币，与此同时，个人账户基金从2014年的5,001亿元下降到3,274亿元，账户里实实在在的资金还不到十分之一。

--中国经济：前三季度ODI同比增逾五成，外贸面临的困难并非短期

中国商务部公布，中国1-9月非金融对外直接投资（ODI）同比增长53.7%至1,342.2亿美元，折合8,827.8亿元人民币，9月ODI同比增长56.9%至161.6亿美元。前三季度ODI规模已经超越去年全年水平，并高出同期FDI近400亿美元。

--中国经济：财政部紧急摸底地方债务，首次涉及国企和事业单位情况--财新

中国国内媒体--财新网报导，近期财政部向各地财政厅下发紧急文件，要求各地统计融资平台公司债务等数据，并于10月20日左右前通过债务系统上报。

--中国经济：四季度工业料延续平稳，前三季钢铁煤炭去产能已完成80%以上--工信部

中国工信部运行监测协调局副局长黄利斌称，工业经济运行延续了上半年企稳向好的势头，一些指标还好于预期，从这个趋势来看，四季度有望继续保持或者延续前三季度平稳运行的态势，能够实现全年预期增长6%的目标。前三季度钢铁和煤炭去产能已经完成了全年目标任务的80%以上。

--中国经济：投资企稳回升基础尚不牢固，房地产投资面临较大不确定性--统计局

中国国家统计局发布数据解读称，四季度工业经济预计仍将延续总体平稳、稳中有进的基本格局；但目前国内投资增速企稳回升的基础尚不牢固，企业投资信心整体偏弱。同时，受热点城市房地产市场调控政策和三、四线城市去库存压力的影响，未来中国房地产投资走势仍有较大不确定性。

【金融】

--中国金融：金融创新不能盲目进行，不轻易涉足不熟悉及不擅长领域--金融时报

中国金融时报刊登评论员文章称，在银行业改革中，金融创新不能盲目进行，要把防范风险贯穿于金融创新的全过程。在产品设计上强化风险管控，全面评估创新产品收益与成本的对称性，不轻易涉足不熟悉、不擅长的领域。

--中国金融：NAFMII发布微小企业贷款ABS信息披露指引，助力缓解融资难

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)发布微小企业贷款资产支持证券(ABS)信息披露指引（试行），以规范信息披露，促进ABS市场健康有序发展，更好发挥金融支持实体经济作用。中债资信认为，此举系接力国家创业创新政策，助力缓解融资难。

--中国金融：东方资产管理股份公司挂牌，争取明年6月底前完成引战工作

中国东方资产管理股份有限公司正式挂牌成立，成为继信达资产、华融资产后第三家股份制改革成功的资产管理公司；该公司并争取在明年6月底前完成引进战略投资者工作，目标是在香港上市。

--新闻稿：若企业债务增速未放缓，中国银行业可能需要再融资1.7万亿美元--标普

标准普尔发布报告称，倘若中国企业债务增速不放缓，2020年中国银行业的可疑类信贷对总信贷比率会翻两番，至17%。中资银行可能需要再融资至多11.3万亿元人民币（约合1.7万亿美元），这相当于中国2015年名义国内生产总值（GDP）的16%。

--中国央行：个人房贷占比较高有特殊因素，9月外汇占款下降因购汇增加等

中国央行调查统计司司长阮健弘表示，1-9月，个人住房贷款增量在各项贷款增量中的占比为35.7%，其占比较高有特殊因素，若在分母项中考虑和“还原”地方政府债务置换较多、不良资产核销处置力度较大，中国个人住房贷款比重会有所下降。

--中国金融：9月央行口径外汇占款减少3,374.82亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，9月末中央银行口径外汇占款余额为229,108.68亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,374.82亿元人民币。

--中国央行：9月外币贷款较上月小幅下降，但外币存款大增176亿美元

中国央行公布数据显示，9月外币贷款减少53亿美元，上月为增加298亿美元；当月外币存款增加176亿美元，上月为增加21亿美元。

--中国金融：大额存单发行主体范围进一步扩大，机构总数达353家

中国市场利率定价自律机制称，将大额存单发行主体范围进一步扩大至2016年9月底以前发行过同业存单的自律机制核心成员与基础成员，机构个数新增39家，目前可发行大额存单的机构已达353家。

【固定收益】

--《分析》资金趋紧中国央行OMO+MLF加码投放，货币政策难脱中性基调

外汇、缴税等因素叠加，中国银行间资金面本周转紧，央行公开市场操作及MLF(中期借贷便利)均顺势加码：逆回购方面，在七天期限基础上陆续恢复14天、28天品种，单周转为净投放955亿元。为应对本月巨量MLF到期，央行本周中还开展4,620亿元操作，为MLF工具创设以来的单次最高操作规模。

--中国债市：9月末托管余额60.9万亿元，较上月末增1.4万亿--央行

中国央行公布数据显示，截至9月末，中国债券市场托管余额为60.9万亿元人民币，较8月末增加1.4万亿元；其中9月末银行间债券市场托管余额为54.5万亿元，环比增1.1万亿元。

--中国债市：汇丰银行将协助明讯银行客户投资于中国银行间债市

汇丰银行宣布，其与国际中央证券存托行（ICSD）--明讯银行（Clearstream Banking S.A.）达成合作，将协助其客户投资于中国银行间债券市场。汇丰将成为这些海外机构投资者在中国银行间债市的结算代理人，提供交易、结算及托管服务。

【外汇】

--《财经洞察》中国资本输出阶段，汇率脱离基本面可能将成常态

中国经济在三季度宏观数据逐步企稳向好的同时，人民币兑美元即期汇率近期却加速下跌至逾六年低位，显示在美联储加息预期及发达经济体政策溢出效应影响下，人民币汇率走势可能短暂脱离了基本面支撑，而由外部因素特别是资本流动因素主导。

--路透专访：中国汇改还得“惊险一跃”，定价机制可考虑纳入多元化因素--专家

人民币汇率10月频频刷新逾六年低点，主要受美元走强牵引而非中国经济基本面驱动。中国国家外汇管理局原国际收支司司长管涛称，汇率应该对经济金融数据和重大事件都有所反应，而不只是对美元汇率走势做出反应，人民币汇率改革仍是一盘未下完的棋，还得有“惊险一跃”。

--中国外汇：剔除季节因素后三季度结售汇逆差环比略降，跨境流动有望持稳

尽管中国9月银行结售汇逆差环比扩大近两倍，为连续第15个月出现逆差，但若剔除季节性因素，三季度结售汇逆差环比二季度甚至略降，未来跨境资本流动仍然有望保持基本稳定。

--中国外汇：严查资金违规流出，严打地下钱庄等违法犯罪活动--外管局官员

中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，为防范跨境资金流动风险，外管局组织了“控流出”专项检查，严查外汇资金违规流出，并保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。

--人民币汇率：9月实际有效汇率结束六连跌，名义汇率则降至两年低点--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，9月人民币实际有效汇率指数升0.39%至121.24，结束六连跌，上月为降0.80%。9月人民币名义有效汇率指数则续降0.10%至116.95，创两年新低，但降幅较上月的0.74%明显收窄。

--中国外汇：8月减持美国国债337亿美元，因外储下降仍有继续减持需求

美国财政部公布的数据显示，中国8月份减持美国国债337亿美元至1.185万亿美元，仍居美国第一大债权国。但鉴于外汇储备仍在不断减少，中国央行仍有进一步减持美国国债的需求。

【证券/行业】

--《焦点》中国铝材业者发动全球攻势，锁定汽车航天等领域展开收购

中国大型铝材制造商正在进军全球汽车和航太市场，行业消息人士预计这将加剧竞争，并可能引发一波对西方金属企业的收购热潮。

--路透专访：中国2017年黄金需求料持于900-1,000吨的强劲水平--WGC高管

世界黄金协会(WGC)的一位高管表示，全球最大黄金消费国--中国明年的黄金需求料仍将保持在约900-1,000吨的强劲水平，接近2015年的水平。不过，珠宝需求下降和经济成长放缓可能抑制黄金购买。

--路透专访：通用电气寻求加强与中方伙伴合作，提高“一带一路”沿线营收

美国通用电气(奇异,GE)预计，会在中国“新丝绸之路”沿线与中国基础设施公司加强合作，将促使该公司的第三方国家营收大幅增长。

--中国金属：到2020年稀土年度开采量控制在14万吨内，不再新增采矿权--工信部

中国工业和信息化部日前印发稀土行业发展规划（2016－2020年）称，合理调控稀土开采、生产总量，到2020年年度开采量控制在14万吨以内；并要严格市场准入制度，除六家大型稀土企业集团外不再新增采矿权。

--全球贵金属：上海金交所将允许境外机构使用人民币黄金基准定价

上海黄金交易所理事长焦瑾璞称，该交易所将与国外交易所合作，允许后者使用其人民币金价开发衍生产品。

--中国证券：国信证券自营账户等61个股票配售对象列入黑名单--证券业协会

中国证券业协会宣布，决定将国信证券自营账户、国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金等61个股票配售对象列入首次公开发行股票配售对象黑名单。

--中国企业：万达宣布补贴40%制作费用，吸引好莱坞电影公司来华拍摄

中国大连万达集团在洛杉矶参加一项活动时宣布，将向使用该公司在青岛新成立的影视基地进行拍摄的好莱坞电影制作人补贴40%制作费用。电影界高层在活动上呼吁中美电影制作公司展开更多合作。

万达集团投入500亿元人民币建设的青岛东方影都周一首次面向全球招商，已与美国九家知名电影公司签约，未来三年将有11部好莱坞大片在青岛东方影都拍摄。

--中股业绩：平安银行三季度净利同比增4.4%，不良贷款率较年初仍上升

平安银行公布，三季度实现净利润64.27亿元人民币，同比增长4.42%；截至9月末，其不良贷款率为1.56%，与二季度末持平，但较年初仍上升0.11个百分点。

--港股业绩：中国移动首三季净利为881亿元人民币，同比增长3.1%

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动公布，今年首三季净利为881亿元人民币，同比增长3.1%。1-9月的营运收入为5,427亿元，按年升4.3%。

--港股业绩：中国海外首三季经营溢利同比升近三成，其中第三季倍增

中国龙头房地产商--中国海外发展宣布，今年首三季经营溢利为351.6亿港元，比去年同期增加29%；由于公司向中信股份收购内地住宅物业的资产于季内完成，带动公司第三季经营溢利同比大升逾1.1倍。

--中港个股：中国远洋以5,300万欧元向马士基购意大利瓦多码头的40%股权

中国远洋控股公告称，旗下中远海运港口公司将从马士基集团旗下马士基码头公司手中购买经营意大利瓦多冷藏货码头的瓦多码头控股公司40%股权，总代价为5,300万欧元。

--中国个股：中国联通前三季度业绩料降逾八成，因销售费用和成本投入加大

中国联合网络通信股份有限公司发布业绩预告称，初步测算，今年前三季度归属于母公司的净利润预计约为4.9亿元人民币，同比减少约81.8%，主因销售费用料大幅增加以及成本投入加大。

--中国商品：玉米期货涨逾2%，因臆测政府考虑对加工商提供补贴

中国玉米期货早盘涨逾2%，有望创四个月来最大单日涨幅，分析师称，原因在于市场臆测中国在考虑对玉米加工商提供补贴，以提振消费。

--中国个股：第一创业拟受让摩根大通持有的合资投行一创摩根股权

中国第一创业证券股份有限公司公告称，正与摩根大通协商，第一创业拟受让摩根大通在双方合资投行第一创业摩根大通证券有限公司所持的股份。

--中国企业：中信集团完成1,000亿日元武士债发行，获约2倍超额认购

中国中信集团有限公司成功完成1,000亿日元武士债的定价发行并获超额认购。这是中国发行主体有史以来最大规模的武士债券发行，也是中资企业自2000年以来首次发行武士债券。(完)