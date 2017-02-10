中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的2月6日-10日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。

另外，由于境内人民币流动性呈现“紧平衡”，掉期曲线本周保持在一年高位，做空人民币的成本亦有所抬升，料将对人民币形成一定支撑。由于外围市场不确定性较大，料短期人民币将呈现宽幅双向波动。

公开市场操作:

--中国央行公开市场在春节长假后首次操作即上调利率，但之后便进入短期“休眠”状态，从上周六起，连续六个工作日逆回购停做，本周净回笼规模亦创下七个月来新高；不过有节后大量回流现金的对冲，短期资金面仍无虞。

尽管货币市场总量供给尚属充裕，但在偏紧的政策预期压制下，对未来流动性预期相当谨慎，中长期资金价格不断攀高。分析人士认为，经济平稳回暖势头未改，金融降杠杆、防风险依旧是宏观调控的主要目标之一，货币政策风向仍会偏紧。

他们并指出，今年货币政策在量价调控两方面，会更加重视价格工具的作用，总量保证够用，不出现大的资金缺口即可；而出于降杠杆的考量，央行对价格工具的使用将更为重视，逆回购利率上调后可能有一定的观察期，但若有需要，后续继续调高的空间犹存。

债市:

--中国银行间债市当周弱势震荡。周初逆回购利率上调余波未了，同时央行逆回购连续缺席，货币政策趋紧预期下，各种收紧传言不断，国债期货跳水拖累现券表现；不过随着央行表态略安抚情绪后，期现货联袂向好，买气有所恢复，但机构情绪仍显脆弱，在外贸数据超预期回暖打压下，期货率先止跌转升，现券重回弱势。在基本面企稳改善叠加下周近万亿逆回购和TLF (临时流动性便利)到期施压下，预计现券短期颓势难改。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率继续小幅上行，因央行春节后首日调高SLF（常备借贷便利）及公开市场逆回购利率，货币政策预期转紧；而近期资金价格的节节攀升，亦令票据利率调整压力难消。

交易员并指出，在政策面压制下，未来一段时间流动性预期都难脱谨慎，资金价格若进一步走升，票据市场利率仍易涨难跌。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周连续上攻，盘中一度攻击3,200点的整数关口。此前制约市场的不利因素逐渐消化，市场人气开始回暖。临近“两会”召开，国企混改等题材概念受到资金青睐，另外周期股卷土重来，带动大盘走出上升行情。预计短期大盘经过调整整固后，后市继续震荡盘升的概率较大。(完)