中国金融市场一周走势回顾

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
以下为路透中文新闻为您整理的3月6日-10日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周跌0.26%。全国“两会”期间，受快速上升的美联储加息预期影响，在岸人民币汇率小幅回落，但时值“两会”，虽然客盘购汇需求上升，但也忌惮大行维稳，汇价表现整体稳定；离岸CNH则因盘中快速跌破6.93元关口的遭遇疑似大行出手，使得两地汇差再度维持倒挂状态。市场猜测如果美联储下周加息，且更明确加息频率，则人民币料仍继续承压。
公开市场操作:
--3月初资金维持稳势，中国央行公开市场当周持续小幅净回笼步伐未改，已连续12日净回笼。尽管一季末MPA(宏观审慎评估)考核压力大增，令市场普遍忧虑月底资金面，但结合公开市场及当周MLF操作仅对冲到期量来看，央行释放的政策信号仍偏谨慎。
分析人士指出，从今年两会提出的各项经济发展预期目标以及相关政策导向看，稳增长更强调托底，防风险、降杠杆被提至更为重要的位置。MPA考核标准趋严即是遵循这一思路，考虑到目前经济运行较为平稳暂无明显下行压力，近期货币政策中性偏紧基调难改。
债市:
--中国银行间债市当周主要现券收益率小涨。除2月意外逆差公布时，激发利率互换和现券收益率突然上行外，其他时间多在窄幅盘整，目前市场静待FED下周议息结果。
票据:
--中国票据市场当周转贴利率止跌回升。临近季末不少机构有调整信贷规模的需要，特别是一季度MPA（宏观审慎评估）纳入表外理财等，总体考核标准继续提高，面对压力收票需求受到抑制；若月底前资金面波动较大，料票据利率还有进一步反弹动力。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周冲高回落。本周中国“两会”召开，市场走势相对稳健，创业板受政策扶持预期支撑走势偏强。但由于美联储加息预期升温，国内经济展望预期不明朗，对大盘形成较大扰动。短期沪综指将寻求在3,200点附近构筑平台，通过震荡消化前期上涨，以时间换空间的概率较大。(完)
(整理 张金栋/边竞/张晓翀/李宏薇; 审校 杨淑祯)
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