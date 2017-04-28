中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的4月24日-28日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周小跌0.2%，本月则微跌0.08%。本周实需客盘购汇依然不少，大行继续适度提供美元流动性；本周美元指数企稳，而离岸CNH却意外走低，汇价因此小幅下行，但并没有跌破前期波动区间；由于5月依然缺乏关键事件，人民币兑美元料仍缺乏方向。

公开市场操作:

--适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。

业内人士认为，防范金融风险成为当前监管重点，政策纷纷出台或对金融市场及流动性产生一定冲击，预期一行三会将加强监管协调，央行将以稳健的公开市场操作为上述冲击提供必要缓冲，严守不爆发系统性风险的底线。

不过去杠杆进程未止，货币政策料将维持定力，资金面紧平衡将常态化；市场资金价格走高之后，政策利率随行就市进一步上调的概率仍存。

债市:

--中国银行间债市当周主要利率债收益率冲高回落后转为窄幅整理，10年国开活跃券最新成交水平与上周五变化不大。相对来说信用债整体表现不佳，取消发行或以上限定价情况明显增多。在金融监管进程未止情况下，机构对后市预期仍偏谨慎。

票据:

--中国票据市场转贴利率本周小幅下行。继上周监管政策密集出台引发恐慌性上行之后，票据配置价值显现，月末仍有盈余额度的机构加大收票力度；尽管资金面紧平衡仍牵制，但相比有限的供给，买盘明显增加推动转贴利率回落。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周触底反弹。市场经过前期连续、快速的下跌后，风险得到了较为充分释放，做空动能明显下降，技术上具备了反弹条件。但当前市场疲弱久已，市场判断基本面难有超预期因素，看空情绪仍然浓厚；短期大盘不具备大幅反弹的条件，预计整体难改弱势震荡格局。(完)