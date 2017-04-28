中国金融市场一周走势回顾

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
以下为路透中文新闻为您整理的4月24日-28日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周小跌0.2%，本月则微跌0.08%。本周实需客盘购汇依然不少，大行继续适度提供美元流动性；本周美元指数企稳，而离岸CNH却意外走低，汇价因此小幅下行，但并没有跌破前期波动区间；由于5月依然缺乏关键事件，人民币兑美元料仍缺乏方向。
公开市场操作:
--适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。
业内人士认为，防范金融风险成为当前监管重点，政策纷纷出台或对金融市场及流动性产生一定冲击，预期一行三会将加强监管协调，央行将以稳健的公开市场操作为上述冲击提供必要缓冲，严守不爆发系统性风险的底线。
不过去杠杆进程未止，货币政策料将维持定力，资金面紧平衡将常态化；市场资金价格走高之后，政策利率随行就市进一步上调的概率仍存。
债市:
--中国银行间债市当周主要利率债收益率冲高回落后转为窄幅整理，10年国开活跃券最新成交水平与上周五变化不大。相对来说信用债整体表现不佳，取消发行或以上限定价情况明显增多。在金融监管进程未止情况下，机构对后市预期仍偏谨慎。
票据:
--中国票据市场转贴利率本周小幅下行。继上周监管政策密集出台引发恐慌性上行之后，票据配置价值显现，月末仍有盈余额度的机构加大收票力度；尽管资金面紧平衡仍牵制，但相比有限的供给，买盘明显增加推动转贴利率回落。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周触底反弹。市场经过前期连续、快速的下跌后，风险得到了较为充分释放，做空动能明显下降，技术上具备了反弹条件。但当前市场疲弱久已，市场判断基本面难有超预期因素，看空情绪仍然浓厚；短期大盘不具备大幅反弹的条件，预计整体难改弱势震荡格局。(完)
(整理 吕雯瑾/张晓翀/张金栋/李宏薇; 审校 曾祥进)
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