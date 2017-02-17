中国金融市场一周走势回顾

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。
公开市场操作:
--中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。
业内人士称，中国央行在公开市场及MLF方面的资金投放动作稍令市场宽心，短期流动性预期有所转稳，也推动债市情绪回暖。但需要注意的是1月社融信贷高增，且短期银行信贷扩张冲动仍然强烈，金融市场或还将面临监管收紧或逆回购及MLF利率上调等隐忧，货币政策稳中偏紧基调持续下，仍是小心驶得万年船。
债市:
--中国银行间债市当周现券小幅走暖，国债期货亦延续震荡反弹；央行恢复暂停多日的公开市场逆回购，但由于逆回购、TLF(临时流动性便利)和MLF(中期借贷便利)集中到期，周初市场情绪仍谨慎，随后MLF超量续做，公开市场亦转向单日净投放，很大程度上抵消了TLF未续做的影响，周四午后期现货还曾一度快速走强，不过周五的持续性有限，在基本面和政策面仍偏空的环境下，债市进一步走强仍阻力重重。
票据:
--中国票据市场当周转贴利率转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周冲高回落，此前推动大盘上涨的周期性板块短期浮盈筹码较多，有消化获利盘的调整要求。近期两市成交量无法继续有效放大，盘中缺乏接替蓝筹股的市场热点，料后市大盘将以时间换空间方式，在3,200点附近形成新的整理平台。(完)
(整理 边竞/吕雯瑾/张晓翀/李文科; 审校 曾祥进)
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
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