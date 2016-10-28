中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月24日-28日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国政治：坚定不移实施对外开放基本国策，十九大明年下半年召开--六中全会公报

中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议公报指出，必须勇于推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新，坚定不移实施对外开放基本国策，并确定中国共产党十九大将于明年下半年召开。

--中国经济：料今年增速6.7%左右，若美国12月加息对人民币影响有限--央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏称，在新定价机制下尽管人民币兑美元10月有所贬值，但兑一篮子货币保持稳定；倘若美联储（FED）12月加息，对人民币汇率影响预计有限。

--中国数据：9月工业利润增速明显回落，因销售放缓及基数效应减弱等

受工业生产和销售增长、低基数效应明显减弱等主要因素影响，中国9月规模以上工业企业利润增速大幅放缓至7.7%，较8月下降11.8个百分点，显示工业利润向平稳增长态势回归。

--中国房地产：三季度住宅地价持续升温，一线和部分热点城市高速增长--国土部

中国土地市场今年三季度持续升温。中国国土资源部中国土地勘测规划院称，今年三季度全国主要监测城市住宅地价环比同比增幅均进一步扩大，一线城市和部分热点城市的地价仍处于高速增长态势。

--中国经济：全年5,000亿元中央预算内投资指标任务的99%已经下达--人民日报

人民日报援引中国国家发展改革委和财政部有关负责人称，截至目前,已下达全年5,000亿元人民币中央预算内投资指标任务的99%，有利于在民间投资动力不足的“空档期”，尽早发挥政府投资引导带动作用。

--中国经济：今年钢铁煤炭去产能任务或提前完成，11月底完成验收工作

中国国家发改委副秘书长许昆林称，今年全国钢铁煤炭去产能任务有望提前完成，钢铁全年去产能任务有望在10月完成，煤炭全年任务力争在11月完成，部分地区和中央企业已经提前完成全年任务。

--中国财税：以年收入12万元为界加税不实，个税改革或增加扣除项--新华

针对最近热议的个税改革是否将年收入12万元者纳入高收入群体，新华社援引多位业内专家报导称，年收入12万元人民币并非划分高低收入人群的界限，不存在以年收入12万元为分界加税的情况。

--中国就业：三季度末登记失业率4.04%，将公告第一批养老基金管理机构

中国人力资源社会保障部表示，三季度末，全国城镇登记失业率为4.04%，低于4.5%的年度调控目标，并表示启动养老保险基金投资运营，公告第一批养老基金管理机构。

--中国经济：建立“降杠杆”部际联席会议制度，组织开展债转股试点--国务院

中国国务院办公厅最新发函，同意建立由国家发展改革委牵头的、积极稳妥降低企业杠杆率工作部际联席会议制度，研究确定降杠杆的具体政策，组织开展市场化银行债权转股权试点等。

--中国经济：改革进展不尽如人意，落后产能和僵尸企业不应由政府决定--专家

中国国务院发展研究中心副主任张军扩表示，中国改革推进的效果尚不尽如人意。他认为，供给侧结构改革要处理好政府与市场的关系，落后产能和僵尸企业都应该由市场选择，而不该由政府决定。

--路透调查：中国10月官方制造业PMI预计持平上月，保持温和扩张态势

路透综合26家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为50.4，持平上月，显示制造业保持温和扩张态势。不过分析人士认为，产能过剩与低投资增速仍将制约制造业生产。

【金融】

--中国金融：严控房地产金融风险，严禁理财资金违规进入房地产--银监会

中国银监会近日在三季度经济金融形势分析会上强调，要严控房地产金融业务风险，严格执行房地产贷款业务规制要求和调控政策；加强理财资金投资管理，严禁银行理财资金违规进入房地产领域。

--中国金融：表外理财纳入MPA广义信贷测算,降杠杆信号意义大于实际影响

据三位消息人士透露，中国央行日前下发关于MPA（宏观审慎评估体系）的调控要求，要求从三季度起将银行表外理财业务纳入“广义信贷”测算，以进一步规范表外理财业务。市场人士认为此举旨在延续今年降杠杆的思路，其信号意义大于实际影响。

--中国金融：表外理财未正式纳入广义信贷，未来口径间将平稳过渡--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏称，当前MPA（宏观审慎评估体系）仍沿用前两个季度的“广义信贷”指标口径，表外理财并未正式纳入广义信贷范围；央行目前只是做相关数据搜集、模拟测试等工作，未来会综合各方面因素考虑以保证口径间平稳过渡。

--《综述》中国地方AMC获松绑凸显不良处置压力，牌照可能成香饽饽

中国银监会发文为省级金融资产管理公司(AMC)“松绑”，地方AMC不再是每省只能有一家的“独生子女”，可增设至两家；同时地方AMC在处置不良资产时也有了更大的自由度。市场人士表示，新规出台有利有弊，但可以看出当前不良资产处置压力之大，需要借助更多渠道化解压力。

--中国金融：9月末小额贷款公司贷款余额9,293亿元，前三季度减少111亿--央行

中国央行称，截至9月末，全国共有小额贷款公司8,741家，贷款余额9,293亿元人民币，前三季度人民币贷款减少111亿元。

--中国保险：二季度保险业偿付能力充足率高，仅三家公司不达标--保监会

中国保监会称，第二季度偿付能力数据和风险综合评级结果显示，全行业偿付能力充足稳定，行业偿付能力充足率较高；6月末仅三家小型保险公司不达标，达标公司数量占比达98%。

--中国金融：不良资产批量转让管理新办法出台，加快僵尸企业破产清算--财新

中国国内媒体--财新网援引知情人士称，中国财政部和银监会近期联合下发新的金融企业不良资产批量转让管理办法，和2012年版本相比，文件变动内容包括僵尸企业需加快破产清算、不良资产批量转让的组包门槛由10户降至三户、松绑地方AMC等。

--中国金融：9月末银行业总资产规模同比增15.7%，总负债同比增15.5%--银监会

中国银监会发布，截至今年9月末，银行业金融机构总资产规模217.3万亿元人民币，同比增长15.7%；同期总负债规模达200.4万亿元，同比增长15.5%。

--中国金融：要推动金融综合化经营，鼓励投贷联动和债转股创新--银行高管

中国民生银行董事长洪崎称，尽快解决资金“脱实向虚”问题关系到中国经济能否顺利转型，为此，中国要推动金融综合化经营，短期可以扩大金融机构综合化经营试点，鼓励投贷联动、债转股等产品和服务创新。

--中国基金：三季度公募基金盈利超860亿，货币基金成为最赚钱基金--报载

中国公募基金行业三季度盈利业绩有所提升，达到860.09亿元人民币，货币基金成为最赚钱的品种。三季度基金整体仓位变动不大，但基金加仓的行业领涨，减仓的行业则表现落后，这意味着公募基金正逐渐成为影响市场的重要推动力量。

【固定收益】

--《分析》中国央行加量放水但紧平衡未改，维稳及降杠杆力求左右兼顾

面对持续紧绷的资金面，中国央行公开市场本周逆回购进一步放量，单周净投放规模大增至5,950亿元人民币；但周中到期的MLF（中期借贷便利）未续做，仅靠逆回购独力难支，流动性仍难现实质缓和，资金价格亦水涨船高。

--《市场洞察》中国央行与债市，谁对谁错？

中国银行间资金面和债券表现近期出现持续背离，资金面利率持续走升的情况下，债市收益率再创新低，市场预期分歧加大，央行与债市，谁对谁错？

--中国债市：上海证交所暂停房企公司债申请受理和审核--财新

9月底以来中国收紧房地产市场的严厉调控政策仍在持续推出。财新网报导，上周券商接上海证交所窗口指导，暂停受理房地产类公司债发行申请，在审项目都停止审核。

--中国债券：自贸区债券即将面世，上海市政府最早11月底发30亿--报载

第一财经日报报导，在中债登发布自贸区债券业务指引逾一个月后，知情人士透露上海自贸区首只由上海市政府发行的地方政府债券最快将于11月底发行，规模为30亿元人民币。

--中国债市：截至三季度末交易所绿色债券及ABS发行金额194亿元--证券业协会

中国证券业协会日前公布，截至2016年三季度末，八家证券公司作为绿色债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人，在上海和深圳交易所市场共承销发行九只产品，合计金额194.20亿元人民币。

【外汇】

--《焦点》监管层料以时间换空间应对人民币贬值，应避免贬值预期“心魔”

近期人民币兑美元即期和中间价频频刷新逾六年新低，再度引发市场关注，而监管层继续在容忍汇率更大波动和不引起市场不安情绪之间做平衡。本轮人民币调整更多是对美联储年内将加息的正常反应，且相较其他主要市场货币反应仍非常温和，因此无须对人民币汇率走势过于悲观。

--中国金融：人民币汇率将保持基本稳定，不存在持续贬值基础--央行副行长

中国人民银行副行长易纲在人民日报撰文表示，今年以来，受美联储加息预期、英国脱欧等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大，但人民币汇率比较稳定。中国经济增长仍强劲，因此人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。

--中国外汇：汇率波动不影响资本项可兑换改革，将研究跨境资产转让--外管局官员

中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，汇率波动不影响资本项目可兑换改革进程，未来将审时度势，在建立和完善跨境资本流动的宏观审慎监管框架下，继续深化资本项目外汇管理改革，研究探索跨境资产转让、完善国内外汇贷款管理等，有序推动资本项目可兑换。

--人民币汇率：短期波动属正常现象，对美元进一步贬值空间不大--金融时报

中国金融时报发表记者文章称，人民币汇率短期波动是正常的，也在可解释的范围内。而美元可能已经接近本轮周期的顶部，人民币对美元进一步贬值空间不大。

--银行观点：8月跨境人民币指数连两月下降，因跨境货贸结算使用下降--中国银行

按市值计中国第四大银行--中国银行发布报告指出，8月份跨境人民币指数（CRI）较上月下降9点至256点，这也是连续第二个月下降，主因人民币在跨境货物贸易结算中的使用比例下降。

--路透调查：人民币看跌押注创近10个月高位，美升息预期打击亚币人气

路透调查显示，过去两周人民币看跌押注触及近10个月高位，因中国央行引导人民币走软以反映美元强势。此外，鉴于美国预计将升息，多数新兴亚币人气仍显悲观。

--离岸人民币：香港一级流动性提供行增至九间，总额度扩至180亿元--金管局

香港金融管理局宣布，随着七间一级流动性提供行的第一届任期完结，已指定九间银行作为香港离岸人民币市场的一级流动性提供行，计划的总额度也由原来的140亿元人民币增加至180亿元，并于今天起生效。

--离岸人民币：过去两年对中港人民币支付占比超10%的国家新增7个--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)日前称，过去两年时间(2014.10-2016.9),对中国和香港的直接支付中，人民币占比超过10%的国家新增了7个。至此，全球总数达到57个。

【证券/行业】

--《焦点》中国新三板政策推出加快或迎来大改，市场曙光初现

中国场外交易市场--全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）前三季度总体表现疲弱，与管理层与市场各方的期望值相去甚远，为此管理层开始加快推出包括退市新政在内的相关政策，新三板或将迎来一场大改。

--《独家新闻》中国矿企接洽加拿大Barrick，意在收购其金矿股权--消息

据四位知情消息人士透露，中国紫金矿业集团和山东黄金矿业均接洽了加拿大金矿公司Barrick Gold，以收购后者在阿根廷Valadero金矿的50%股权。

--《焦点》年底前中国铜进口料加快，人民币汇价下滑打开套利窗口--业界

分析师和贸易商表示，未来几个月中国预计会加快铜进口，因人民币汇价走弱打开套利窗口以及需求加速。一定程度上需求的加快是中国房地产市场繁荣的结果。

--《焦点》中国钢厂变得更加清洁但没有变瘦，不愿削减产能

中国努力限制污染严重产业的扩张，促使中国钢厂变得越来越清洁。但他们根本没有变瘦。尽管中国政府努力加强环境保护和削减过剩产能，但过去七个月中国钢产量却保持同比增长。中国是全球最大的钢铁生产国。

--中国钢铁：1-9月钢协会员企业实现利润252亿元，销售利润率1.27%--中钢协

中国钢铁工业协会称，1-9月中钢协会员企业累计实现利润252.06亿元人民币，同比扭亏为盈；销售利润率为1.27%，在工业行业中仍然处于较低水平。

--中国国企：1-9月国有企业利润总额17,206.8亿元，同比下降1.6%--财政部

中国1-9月国有企业利润总额17,206.8亿元人民币，同比下降1.6%，其中中央企业实现利润11,915.6亿元，同比下降5.4%，地方国有企业实现利润5,291.2亿元，同比增长8.1%。

--企业并购：中国泛海控股集团将以27亿美元现金收购美国险企Genworth

中国泛海控股集团同意以27亿美元现金收购美国保险企业Genworth Financial。这是中资企业进行的一连串收购海外资产的最新交易。

--企业并购：中国海航集团以65亿美元购入25%希尔顿股份

中国海航集团宣布，将以65亿美元从黑石集团手中收购希尔顿全球控股约25%的股份。黑石集团是希尔顿的最大股东。

--中国能源：发改委敦促煤炭企业加快增产，以抑制价格急涨--消息

两位消息人士表示，中国发改委在会议上敦促煤炭企业加快增产速度，以抑制价格急剧上涨。这个最新迹象表明，中国政府担心冬季到来时煤炭供应减少。

--中国证券：股票质押新规征求意见，标的及最高比例都有新约束--报载

中国证券时报报导称，近期证监会召集部分券商讨论《证券公司参与股票质押式回购交易指引》征求意见稿，目前仍在讨论阶段，尚未下发给各家券商，其中股票质押式回购交易规则将会有大幅度修改，包括质押标的、质押比例等均有新的约束。

--中股业绩：宝钢料全年净利同比增6-8倍，因汇兑损失同比大减等

中国最大上市钢企--宝钢股份今年前九个月净利润同比增长逾一倍，因去产能，钢铁行业供应过剩状况出现改善迹象；而得益于汇兑损失同比大幅减少等因素，公司预计2016年度净利润将较去年同期增加600-800%。

--中国企业：支付宝在美国拓展移动支付业务，针对中国出境游客

通过与支付处理商First Data和Verifone合作，支付宝正在向美国拓展其移动支付应用服务。这是支付宝为实施面向国外旅游的中国消费者的一项全球策略而达成的最新交易。

--香港个股：联想集团证实与富士通讨论关于个人电脑方面的战略合作

全球最大个人电脑生产商--联想集团证实该公司正在与日本电子巨头富士通（Fujitsu）讨论关于个人电脑方面的战略合作。

--中港股业绩：万科三季度净利润同比增45%，预计全年毛利率进一步回升

中国最大房地产企业--万科业绩报告显示，第三季度实现净利润29.11亿元人民币，同比增长44.96%；1-9月房地产业务毛利率为17.92%，较上半年微增0.37个百分点，公司并预计全年毛利率将进一步回升。

--中港股业绩：中兴通讯前三季度营收增4.44%，净利同比增9.8%

中国通讯设备大厂中兴通讯季报显示，前三季度实现营业收入715.64亿元人民币，同比增长4.44%；实现净利润28.59亿元，同比增长9.78%；基本每股收益为0.69元人民币。

--香港个股：北京汽车与戴姆勒向奔驰租赁注资共5亿元人民币，以增强营运

中国主要乘用车制造商--北京汽车称，将与戴姆勒向双方合营奔驰租赁注资共5亿元人民币，以增强后者的营运能力。(完)