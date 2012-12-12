专题浏览：泛资产管理时代的挑战

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透12月12日 - 对于手里有闲钱的中国投资者来说,近几年最头疼的一门学问恐怕就是搞清楚基金、银行理财和信托计划等资产管理项目之间的差异.随着泛资产管理时代的渐行渐近,今后的选择只会越来越多,但初期花样繁多的产品背后也许仍只是疏途同归--变相放贷.
今年以来随着监管的放松,近40万亿人民币居民储蓄有望获得更丰富的投资途径.但在发展初期,垒规模赚快钱的逐利思路导致各家机构蜂拥杀入"变相放贷"市场.这些非银行表内业务的类银行操作,通常被舆论视为"影子银行",并被揭示存在逃避监管、扰乱宏观调控、表面买者自负实际银行兜底、银行隐性风险加大、存在期限失配流动性风险等隐患.
而事实上这些风险目前阶段皆不足为惧,真正最核心最要命的,是各类资产管理机构在从事"类放贷"业务时,并未按照银行表内贷款的严密流程和内控机制操作.
--------------------深度分析--------------------
泛资产管理时代,中国需防影子银行风险膨胀（here）
中国应实现功能监管统一立法,迎接泛资产管理新挑战--律师（here）
险资投资不单纯追求高收益,期限匹配更重要--平安高层（here）
基金涉足"通道"业务需谨慎,应从严控项目源头入手--鹏华基金高层（here）
11月社会融资续强力支持经济,短期货币政策料维稳（here）
"抓价放量"调控社会融资规模,牵影子银行于无形（here）
--------------------其它新闻--------------------
非信贷融资作用更强大既可期待,亦很危险--中信银行行长（here）
银监会已明确认定银行理财产品不属于影子银行-消息（here）
截至9月末银行理财产品余额6.73万亿元--银监会官员（here）
中国的寿险公司或面临新投资渠道带来的风险--惠誉（here）
--------------------数据图表--------------------
中国2012年三季度末各资产管理子行业规模图,请点选(r.reuters.com/tyw54t)
中国信托和券商受托资产规模增长图,请点选(link.reuters.com/gyt54t)
人民币贷款在中国社会融资规模中比例变化图,请点选(r.reuters.com/pyv54t)
--整理 张胜男; 审校 林高丽
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。