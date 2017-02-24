中国金融市场一周走势回顾

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。
公开市场操作:
--在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
业内人士称，与此前以量为主的管控思路不同，今年稳健基调意味着政策边际实际在收紧。今年春节前后MLF、SLF和逆回购利率先后上调也印证了这种看法。在包括金融降杠杆等未决之前，上述市场化利率仍有上行可能，需要密切关注。
债市:
--中国银行间债市当周现券和期货均呈震荡走势，周五现券收益率变动不大，国债期货盘中几近收平。交易员表示，资金面继续改善在盘初时段支撑了市场人气，但消息面真空背景下现券走势仍然完全追随期货，期货全天在平盘上下震荡，情绪转换较快，短期内机构预期多偏谨慎。
票据:
--中国票据市场当周转贴利率出现回落，因银行机构信贷额度控制压力较前期有所减轻，加之目前票源不多，收票意愿增加等因素共同拉低价格。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周小幅上升，连续第三周上涨。此前涨价的板块，后续上涨空间有限，在资金面未改的背景下，企业盈利改善推动的行情已经步入尾声。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。(完)
(整理 李宏薇/张晓翀/孙琦子/侯向明; 审校 林高丽)
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
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