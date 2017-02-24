中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。

公开市场操作:

--在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。

业内人士称，与此前以量为主的管控思路不同，今年稳健基调意味着政策边际实际在收紧。今年春节前后MLF、SLF和逆回购利率先后上调也印证了这种看法。在包括金融降杠杆等未决之前，上述市场化利率仍有上行可能，需要密切关注。

债市:

--中国银行间债市当周现券和期货均呈震荡走势，周五现券收益率变动不大，国债期货盘中几近收平。交易员表示，资金面继续改善在盘初时段支撑了市场人气，但消息面真空背景下现券走势仍然完全追随期货，期货全天在平盘上下震荡，情绪转换较快，短期内机构预期多偏谨慎。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率出现回落，因银行机构信贷额度控制压力较前期有所减轻，加之目前票源不多，收票意愿增加等因素共同拉低价格。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周小幅上升，连续第三周上涨。此前涨价的板块，后续上涨空间有限，在资金面未改的背景下，企业盈利改善推动的行情已经步入尾声。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。(完)