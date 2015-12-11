一周综述：人民币创逾四年新低 美联储是否升息将见分晓

图为人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

整理 王丽鑫

路透北京12月11日 - 欧元缘于欧洲央行刺激力度不及预期的涨势本周偃旗息鼓，因欧洲央行管委利卡宁表示该行准备在必要时进一步放松，政策前景与料将升息的美国渐行渐远，两者差距势将给美元以动力，而令欧元进一步承压。

OPEC未能就产量上限达成协议，国际油价跌势绵绵不绝，加上大宗商品遭抛售，澳元和加元等商品货币周初遭遇重创。不过随着本周后段澳洲就业报告出乎意料的强劲，且新西兰央行降息后暗示准备暂停进一步减息，提振澳新货币回暖。

人民币本周走势惨淡，屡创四年新低，周五失守8月11日一次性贬值以来的最低点，中间价连五日下跌刷新逾四年低点。外管局官员称人民币不存在大幅贬值基础，但并未消除市场的贬值预期，央行逐步放开后人民币呈现渐进贬值趋势。

下周即将迎来倍受瞩目的美联储政策会议。市场普遍预期本次会议将会见到美国近10年来的首次升息，拉开新一轮收紧周期的帷幕。日本、瑞典及挪威央行也将召开政策会议。

**加息前景支撑美元**

欧洲央行近期推出的刺激力度不及预期，一度推高欧元，但随后欧洲央行管理委员会委员利卡宁表示，准备在必要时进一步放宽政策，欧元应声回落，脱离本周所创的一个月高位1.1044美元。

与欧洲央行将进一步放宽政策迥然不同的是，美联储即将拉开收紧货币政策的序幕。路透调查显示，明年美国通胀前景温和，预计美联储下周采取外界普遍预期的近10年来首次升息后，升息步伐将更为平缓。

美联储官员明确表示，他们对已达成双重使命中的就业部分感到满意，未来升息步伐将取决于确认料将上升的通胀确实在往上走。根据路透在12月4-9日对逾90位分析师进行的最新访查，美联储12月16日升息机率预期从70%升至90%。

“投资人对美联储将采取行动更有信心，”Cambridge Mercantile Group汇市策略和结构性产品部门董事Karl Schamotta称。“因此市场出现一边倒。”“除非有强大的美元空头因素出现，否则欧元近期反弹趋势料将逐渐消退。”

美国和欧洲货币政策看来无可避免地出现背离，料将在较长期内持续支撑美元。

对于欧元，瑞穗证券驻东京首席外汇策略师山本雅文表示，在德国公债收益率停止上涨之际，投资人是否会继续回补欧元空头部位，将是决定欧元能否上涨的关键。

**油价急跌，商品货币受创**

澳洲和加拿大等主要商品生产国货币周初遭遇重创，在石油和大宗商品抛售潮中大跌。但周四澳洲就业报告令人惊艳，使市场措手不及，降低对该国央行未来数月内降息的预期，提振澳元大涨逾1%。周五早盘澳元遭逢获利抛压而缩减涨幅，澳元/美元下滑0.7%，至0.7261美元。

“市场的主要焦点还是油价和股市，商品研究局指数(CRB index)在海外市场触及13年新低，油价也跌至七年低点，”澳新银行分析师在给客户的报告中称。的确，石油输出国组织(OPEC)周五未能就产量上限达成协议，为油价新一轮跌势打下基础。

“如果投资和通胀前景依然如此疲弱，该就业数据并不能彻底排除进一步降息的可能，但确实令降息可能性下降，”Capital Economics首席澳洲和新西兰分析师Paul Dales说。

而新西兰央行降息至2.5%，同时该央行几乎关闭再次宽松的大门，也让部分人士感到讶异。新西兰元兑美元随后大涨逾0.01美元至0.6751，触手可及上周高位0.6787，若升破此位，将上看10月来高点0.69。

**人民币连续刷新逾四年低点**

人民币兑美元即期周五早盘触及6.4515元，创逾四年新低，失守8月11日一次性贬值以来的最低点6.4510元，今日中间价连五日下跌续刷新逾四年低点。而上日已连续第五天收贬。

交易员指出 ，近日中间价的调整给市场形成逐步贬值的预期，加之人民币阶梯式贬值的走势，显示出监管层有意让人民币有计划的调整。而近期央行的信号传递有些矛盾，市场仍在揣摩。

“至少目前本轮贬值客户和市场不像811那次恐慌了，离岸也相对稳定，在这种环境下，反而有可能继续贬值，争取自求平衡。”一大行交易员说。

路透调查显示，随着中国经济动能持续减弱，市场对中国人民币的看空情绪达到逾五年以来最高，对多数新兴亚洲货币的看法亦恶化，因预期美国下周将升息。(完)