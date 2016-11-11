中国金融市场一周走势回顾

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为路透中文新闻为您整理的11月7日-11月11日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周下跌0.83%。美国大选当日国际市场深V震荡，人民币亦先扬后抑，当日波幅近300点；随后两天连续大跌，周五一度跌破6.82创逾六年新低。离岸人民币亦在周五跌破6.85创纪录新低。周四周五离岸市场出现较明显的大行干预，两地点差有所收窄。由于市场仍认为12月美联储大概率加息，年内人民币仍将承压。
公开市场操作:
--中国央行当周公开市场逆回购多期限搭配释放流动性，但在到期量对冲下净回笼力度加大。分析人士表示，央行依据市场资金不断变化情况，逐步提高逆回购操作灵活性，七天、14天和28天期品种交替操作，收放自如，资金面虽在平衡中略显紧势，但整体并无大碍。
他们认为，央行三季度货币政策报告明确政策稳健基调不改，在拉长资金供给期限稳定流动性同时，还将注重防范风险避免推升杠杆水平；在宏观经济短期走势仍难言企稳、通胀势头升温的背景下，预计未来通过逆回购和MLF等工具搭配稳定资金预期还将是主要手段。
债市:
--中国银行间债市当周现券明显走弱。在美国大选结束后，收益率随海外上行，惟受未退的买盘支撑涨幅有限。IRS则在当周后半段，受外资行引领大举上行，五年期品种连创今年以来新高。下一步需继续关注更多经济数据、IRS变化，以及国债期货走势等。
票据:
--中国票据市场转贴利率当周波动有限，继续盘整格局。交易员表示，资金面本周整体维持紧平衡局面，回购利率涨跌趋势暂不明显，整体对票据价格走势影响不大，因市场供给和需求并无太大改观，成交偏淡趋势下转贴利率变化并不大。交易员称，虽然未来资金面预期仍旧谨慎，但是转贴利率已经处于低位，同时本身利润空间已经很窄，除非资金面超预期变化，否则短期价格仍难打破震荡局面。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC本周强劲上扬，收盘连创逾10个月新高，且连五周走升。近期国企改革等政策因素对蓝筹股更加有利，因此资金流入蓝筹股，推动股指一举冲破3,150点附近的前期高点。受大宗商品价格暴涨影响，周期类资源股成为本次上涨行情的主要推手。(完)
(整理 吴芳/张晓翀/孙琦子/李宏薇; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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