中国金融市场一周走势回顾

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为路透中文新闻为您整理的9月5日-9月9日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周基本持平，最终仅微升1个点。G20峰会后市场猜测央行可能放宽汇市波动，就着周初美元指数转弱，央行顺着推高汇价，但此举却被客盘判断为入市购汇良机，随着美指企稳，市场贬值预期亦小幅升温，期间大行也通过境内外掉期市场维稳市场，央行守不守6.68元附近的近期波动区间底部，仍需要时间检验，只是市场仍预期人民币仍将大概率温和下行。
公开市场操作:
--在流动性总体无忧的情况下，中国央行公开市场连续第二周净回笼，但在叠加MLF（中期借贷便利）到期资金面略显收敛之际，央行又加量续作，表明央行仍希望流动性总量平稳，惟资金价格和期限显示出央行正通过缩短放长的方式，在呵护流动性的同时继续温和去杠杆。
业内人士分析称，无论是重启14天逆回购操作，还是MLF续作再度放弃三个月期限品种，均暗示央行有意引导资金成本上行和债市降杠杆；而外储的连续下降，以及债市、楼市和汇率的三重约束，未来货币政策料仍维持稳健中性姿态。
债市:
--中国银行间债市当周震荡整理，方向并不明朗。周初消息面淡静，隔夜资金成本缓步攀升，市场整体震荡偏弱；虽然随着央行MLF超额续作消息公布，买气略显恢复，但是监管层锁短放长抑制杠杆意图明显，谨慎心态仍难消除；而8月通胀数据超预期走低稍有提振，然货币政策仍受限于汇率和资产泡沫，短期稳健基调难改，债市短期盘整走势仍未打破。
票据:
--中国票据转贴利率当周大致持稳。交易员称，监管趋严以及票据窝案背景下大机构自查，纸票和电票需求方有所分歧；而票据买入机构在授信上的要求提高，导致转帖市场成交不理想，价格亦较上周基本持平。他们并称，传闻中国央行发文规范电票业务，这对电票市场的规范透明运行实质利好，且需求主体的扩容将使得电票转贴利率下行，然而由此导致的利差缩窄或对机构本身的套利不见得有利。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周小幅收升，但波动幅度逐渐收窄，量能没有持续放大迹象，且市场无明显热点板块，本周公布数据表明宏观经济仍处于低位企稳状态。目前大盘多次试探年线压力位未果，下周迎来中秋小长假，同时9月下旬美联储将召开议息会议，令投资者观望心态浓重。(完)
(整理 张晓翀/侯向明/吴芳/张金栋; 审校 杨淑祯)
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