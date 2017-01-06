中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月3日-6日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元2017年首周升0.38%。新年伊始市场此前预期个人购汇需求汹涌状况没有出现，而离岸CNH市场成为本周最大亮点，离岸人民币流动性再现极度紧张状况，离岸CNH前三个交易日最大涨幅近3%，这也带动在岸汇价快速反弹，盘中最高触及6.8683元的近一个月高点，但周五市场猜测央行缩减中间价升幅，导致客盘购汇需求重燃，周五汇价明显回吐涨幅。汇价大幅波动也打破此前一致性贬值预期，后续若美元指数短期偏弱，则人民币有望出现双向波动走势。

公开市场操作:

--新年伊始资金面整体宽松，中国央行当周在公开市场亦顺势“收水”，仅维持地量逆回购操作，致单周净回笼规模创半年新高；而为应对春节假期，逆回购期限组合上则灵活调整，停做14天品种后又重启28天逆回购。

业内人士称，央行净回笼表明其不愿资金面过度宽松，与今年中性的政策定调一致，而重启跨节的28天逆回购投放又显露维稳之意。此外，此前贬值预期罩顶的人民币兑美元汇率年初大幅反弹已打乱空头节奏，预计货币政策仍将配合央行对汇市的预期引导。

债市:

--中国银行间债市当周现券明显走弱，10年国债收益率收益率反弹约20个基点（bp）；此前债市暴跌后很快出现一波快速回暖，特别是10年国债收大型保险机构买盘持续关注，收益率跌幅过快，而目前债市大环境无论是政策面还是基本面依旧偏空，难以支撑现券重回牛市，料短期内难摆脱偏弱震荡局面。

票据:

--中国票据市场转贴利率新年第一周较去年底大幅下行，因跨年之后商业银行收票需求明显升温，市场交易恢复活跃，且短期资金价格跌幅明显，带动票据利率跟随下跌。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周持续震荡反弹，收出六周来最大周涨幅，周中再创近一个月收盘新高。跨过年底敏感时刻，资金面虽有所缓解，但反弹乏量暂难拓展更多空间，大盘将在3,100点之上持续震荡进行反复巩固，板块轮动行情下大盘区间震荡的格局并未变化。(完)