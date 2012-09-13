玻璃期货拟於26日在郑商所上市交易--报载

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海9月13日电---中国证券报周四引述消息人士的话,玻璃期货已获相关部门批准,将於26日在郑州商品交易所挂牌上市.
玻璃期货将是今年继白银期货之後的第二个新品种.郑商所8月1日在网站公布的徵求意见稿显示,玻璃期货以华东玻璃市场为定价基准,每手20吨,最低交易保证金为合约价值的6%.玻璃期货交易品种定为平板玻璃,最小报价单位为每吨1元人民币,每日价格波动限制不超过上一交易日结算价的±4%.
银河期货研究员刘毅表示,按近期玻璃现货市场主要运行价格区间计算,每吨玻璃1,400元、20吨玻璃合约价值28,000元.按期货公司保证金比率提高至10%估算,交易一手合约需要2,800元左右.
统计显示,2011年中国平板玻璃产量达73,778万重量箱,折合3,689万吨.
海通期货研究员林菁认为,玻璃期货未延续燃料油、焦炭和甲醇等大合约思路,合约设计大小适中.交易门槛低於已上市的其他工业品如PTA(精对苯二甲酸)、白糖、聚乙烯等合约价值,更加方便行业企业进行套期保值,也有利於吸引广大投资者参与,保持适当流动性.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。