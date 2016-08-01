葛兰素史克与Alphabet投入7.15亿美元 成立生物电子医疗公司

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦8月1日 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline)周一宣布，该公司已经与Alphabet(GOOGL.O)的生命科学部门联手成立一家新公司，将从人体内的电子信号入手抗击疾病。
Alphabet旗下的Verily Life Sciences和葛兰素史克未来七年将向这家新的生物电子公司投入5.4亿英镑(7.1512亿美元)。新公司将设在葛兰素史克在伦敦北部的Stevenage研究中心。
葛兰素史克三年前首次宣布在生物电子医疗方面的计划，该公司认为自己在利用电子脉冲而不是传统的化学或蛋白质来治疗疾病方面走在其他竞争对手的前面。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。