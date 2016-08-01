葛兰素史克与Alphabet投入7.15亿美元 成立生物电子医疗公司

路透伦敦8月1日 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline)周一宣布，该公司已经与Alphabet(GOOGL.O)的生命科学部门联手成立一家新公司，将从人体内的电子信号入手抗击疾病。

Alphabet旗下的Verily Life Sciences和葛兰素史克未来七年将向这家新的生物电子公司投入5.4亿英镑(7.1512亿美元)。新公司将设在葛兰素史克在伦敦北部的Stevenage研究中心。

葛兰素史克三年前首次宣布在生物电子医疗方面的计划，该公司认为自己在利用电子脉冲而不是传统的化学或蛋白质来治疗疾病方面走在其他竞争对手的前面。(完)