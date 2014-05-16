消息人士称葛兰素史克前中国主管马克锐未料到被指控

路透上海5月15日（记者 Adam Jourdan/Kazunori Takada） -两名消息人士称，葛兰素史克(GSK.L)前中国公司总经理马克锐（Mark Reilly）没料到自己会被指控组织庞大行贿网络。

英国人马克锐曾是葛兰素史克中国公司的法定代表人。律师表示，他此次面临的指控，是外籍人士在中国因公司腐败行为而受到的最严厉指控。

中国警方周三称，历经10个多月的侦办，葛兰素史克中国公司涉嫌行贿案已侦查终结，马克锐及其两名中国同事被指控涉嫌对非国家工作人员行贿、单位行贿及对单位行贿。

“马克锐被列入被指控名单，这肯定令人意外。”了解调查情况的一名消息人士表示。该消息人士拒绝具名。

葛兰素史克中国发言人周四拒绝置评。

葛兰素史克周三发表声明称，相关指控“非常令人担心”，希望能够“找到解决方案”，从而能继续在中国开展业务。

马克锐是一名科学家兼会计师，已在葛兰素史克工作超过20年，去年7月行贿丑闻曝出后曾短暂离开中国，后来自愿返回中国协助当局调查，内幕人士称原以为此举将使得他避免被起诉。

“过去几个月里，我与马克锐保持定期联络。我认为，他肯定对眼下这种情况感到意外。我想，他没料到会被追究。”一名与马克锐有私交的行业高管说。

路透记者未能联系上马克锐。根据正常程序，马克锐应该已经被拘押。路透未能联系到警方置评，英国领事馆亦不愿就马克锐的行踪置评。前述行业高管认为，马克锐应该还在上海。

律师称，马克锐返回中国协助调查后，可能已被禁止离境。

马克锐本人、公司其他高管以及公司本身，还可能在英国和美国被指控。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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