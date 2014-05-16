消息人士称葛兰素史克前中国主管马克锐未料到被指控

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透上海5月15日（记者 Adam Jourdan/Kazunori Takada） -两名消息人士称，葛兰素史克(GSK.L)前中国公司总经理马克锐（Mark Reilly）没料到自己会被指控组织庞大行贿网络。
英国人马克锐曾是葛兰素史克中国公司的法定代表人。律师表示，他此次面临的指控，是外籍人士在中国因公司腐败行为而受到的最严厉指控。
中国警方周三称，历经10个多月的侦办，葛兰素史克中国公司涉嫌行贿案已侦查终结，马克锐及其两名中国同事被指控涉嫌对非国家工作人员行贿、单位行贿及对单位行贿。
“马克锐被列入被指控名单，这肯定令人意外。”了解调查情况的一名消息人士表示。该消息人士拒绝具名。
葛兰素史克中国发言人周四拒绝置评。
葛兰素史克周三发表声明称，相关指控“非常令人担心”，希望能够“找到解决方案”，从而能继续在中国开展业务。
马克锐是一名科学家兼会计师，已在葛兰素史克工作超过20年，去年7月行贿丑闻曝出后曾短暂离开中国，后来自愿返回中国协助当局调查，内幕人士称原以为此举将使得他避免被起诉。
“过去几个月里，我与马克锐保持定期联络。我认为，他肯定对眼下这种情况感到意外。我想，他没料到会被追究。”一名与马克锐有私交的行业高管说。
路透记者未能联系上马克锐。根据正常程序，马克锐应该已经被拘押。路透未能联系到警方置评，英国领事馆亦不愿就马克锐的行踪置评。前述行业高管认为，马克锐应该还在上海。
律师称，马克锐返回中国协助调查后，可能已被禁止离境。
马克锐本人、公司其他高管以及公司本身，还可能在英国和美国被指控。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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