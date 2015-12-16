美联储升息提振亚洲股市上扬 但油价再度下滑

路透悉尼12月17日 - 亚洲股市周四上扬，投资者认为美国升息标志着对这个全球最大经济体具有信心，不过这种振奋情绪并未扩散至油市，供应过剩打压油价下跌。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三将指标利率上调25个基点，为近10年来首次升息。经历数月的等待之后，最终尘埃落定。

“如果各类资产都没有出现剧烈波动，那么美联储肯定会很高兴，”德意志银行全球外汇负责人Alan Ruskin称。

日经指数期货NKc1显示，日股开盘可能上涨逾2%。日经指数.N225周三涨2.6%。

澳股S&P/ASX 200指数涨0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS盘初涨0.3%。

美国股市方面，道琼工业指数.DJI周三收高1.28%，标准普尔500指数.SPX收涨1.45%，Nasdaq指数.IXIC收高1.52%。

美联储主席叶伦称，未来升息步伐将“渐进”，而且取决于通胀最终如期上升，这安抚了市场。

美联储成员的利率预期，即点阵图比很多人原本预期的略高。联储预计明年升息100个基点，且利率最终将提高至3.5%。

联邦基金利率期货<0#FF:>应声下跌，2016年12月合约暗示利率仅上升83个基点，远低于联储青睐的1.25-1.5%的区间。

美国公债市场波动也不大，虽然两年期公债收益率(殖利率)US2YT=RR触及2010年4月以来最高，但整体而言仅上涨4个基点至1.009%。

这使得美国与德国两年期公债DE2YT=RR的利差扩大至132个基点，为2006年底以来最高，对美元有利。

美元指数.DXY上涨0.35%至99.561，但难以突破100.00整数关卡附近的强劲阻力。

在美联储发布声明后，欧元兑美元EUR=从1.1000下跌，目前降至1.0886，美元兑日圆JPY=则小涨至122.38。

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)外汇分析师Richard Franulovich提到，历史上看美联储展开收紧周期时美元倾向于下跌。但他怀疑这是否能持续，因其他主要央行大部分还处在宽松政策模式。

“鉴于有利的油价基期效应将使通胀提高近1个百分点，加上今年可能逢暖冬，美联储可能早在3月就继续升息，”Franulovich称。

“在2016年，我们应该会看到美元逐渐恢复较长期的上涨趋势。”

这样将进一步利空大宗商品，使之以其他货币计价时更加昂贵。

期铜CMCU3小幅反弹，但今年以来仍然下跌27%。

美国政府数据显示原油库存意外大增，油价周三再次下跌，跌幅最高达5%。

布兰特2月原油期货LCOc1报每桶37.57美元，周三下跌1.34美元。美国原油期货CLc1报35.78，周三跌幅也超过1美元。(完)