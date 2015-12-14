全球金市金价下跌 因预期美国本周将会升息

路透纽约/伦敦12月14日 - 金价周一下跌1%，因市场预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在本周稍后宣布进行近10年来首次升息。

投资者因预期美联储升息而削减黄金头寸，年内迄今金价累积下跌约10%。升息可能削弱对无息资产的需求，并提振美元。

1956 GMT，现货金XAU=跌0.8%，报每盎司1,065.10美元。美国2月期金GCcv1收跌1.1%，报每盎司1,063.40美元。

“黄金跌势依旧，首个支撑位在1,062-1,063美元附近，如果跌穿该水平，金价将重新跌向12月低位1,045美元，”ActivTrades的首席分析师Carlo Alberto de Casa说。

金价守住略高于1,060美元的技术支撑位，这是从12月4日高位到12月3日低位的短期费波纳奇系数技术回档位。

现货银XAG=盘中触及2009年8月以来最低13.60美元。

“美国利率即将小幅攀升，总体环境仍为美国经济强劲成长，短期内没有任何通胀，因此，从这方面来看，你无须持有黄金，”Julius Baer的分析师Carsten Menke说。

“我们预计明年金价将在1,000-1,100美元之间横盘整理。”

美联储料将在周三1900 GMT发布利率声明。

现货钯金XPD=上扬0.9%，报每盎司547.10美元。现货铂金XPT=升1%，报每盎司853.50美元。(完)