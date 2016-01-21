（更正）金价下跌 因欧洲央行预期重压欧元且全球股市反弹

（因英文原文有误，第三段美国2月期金应为收报“1,098.2美元”非“1,099.20美元”）

路透纽约/伦敦1月21日 - 金价周四下跌，因欧洲央行采取更多刺激举措的暗示打击欧元，且全球股市反弹压抑避险情绪。金价前一交易日录得两周来最大单日涨幅。

欧洲央行总裁德拉吉称，金融市场震荡和对中国与其他新兴经济体的忧虑，促使欧洲央行将在3月会议检讨货币政策。德拉吉的谈话助涨了进一步放宽政策的预期。

2013 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,099.70美元，盘中一度一下跌0.8%至1,092.15美元。在美元转跌后金价缩小跌幅。美国2月期金收跌0.7%，报每盎司1,098.2美元。

“周三受助于全球股市抛售，每盎司上涨25美元后，今日金价被获利了结、股市反弹和美元走强拖累走低，” UBS Wealth Management大宗商品分析师Giovanni Staunovo称。

前几日的大幅震荡令价值数万亿美元资产蒸发后，油价和全球股市反弹，不过仍无法断定市场大举抛售是否已经落幕。

“德拉吉的温和谈话似乎改善了一些风险情绪，日圆走低，金价也小跌，”荷兰银行分析师Georgette Boele称。

受德拉吉讲话影响，美元兑欧元升至两周来最高。

因价格上涨，亚洲的现货金需求本周放缓，限制了中国农历新年前的季节性买兴，迫使印度的卖家贴水出售。

铂金XPT=上涨0.05%，报每盎司818.40美元，此前跌至806.31美元的七年低位。钯金XPD=上涨0.9%，报每盎司497.30美元。

现货银XAG=下跌0.4%，报14.11美元。(完)