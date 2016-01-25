金价上涨 因美元下跌和担忧全球经济

路透纽约/伦敦1月25日 - 金价周一上扬1%，因原油和股市重拾跌势拖累美元下跌，且对全球经济前景的担忧，使人对美国联邦储备委员会(美联储/FED)加快升息步伐提出疑问。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周二和周三召开政策会议，市场广泛预计联邦基金利率将保持在0.25-0.50%不变。

1934 GMT，现货金XAU=上涨0.6%，报每盎司1,104.95美元，此前上升1%，至每盎司1,108.50美元。

“对金融资产类别(股市)今年将进一步下跌的看法更普遍，”Sharps Pixley执行长Ross Norman称。

“但我认为不会看到市场惨跌或崩跌，较大可能是市场出现修正。”

美国2月期金GCv1收高0.8%，报每盎司1,105.30美元。

交易商等待美联储周三结束为期两日会议后公布的政策声明，市场对3月加息的预期开始减弱。接受路透调查的分析师现预计美联储将在2016年加息三次，而不是美联储最初暗示的加息四次。

“关键问题在于美联储将在3月，还是推迟至6月或更晚的时候加息，”Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada说，他补充说，3月加息的机率不到30%，6月加息的机率为大约50%。

美国政府将在周五公布第四季GDP初值。路透调查显示，分析师预计美国10-12月当季GDP成长0.8%，2016年全年成长2.5%。

现货铂金XPT=劲涨4%，至每盎司862.90美元的两周高位，和上周触及七年低点形成鲜明对照。

现货银XAG=上涨1.5%，报14.22美元。现货钯金XPD=下跌0.7%，报每盎司490.40美元。(完)