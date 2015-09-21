金价从三周高位回落 因美元和股市上涨

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约/伦敦9月21日 - 金价周一在上周五触及近三周高位后回落，因美元和股市上涨，令美联储上周维持利率不变引发的黄金涨势减退。
美股和欧股盘中上扬超过1%，加上美元和原油也走高，直指在美联储推迟升息后，投资者信心短暂反弹。
1906 GMT，现货金XAU=下滑0.5%，报每盎司1,132.80美元。美国12月期金GCv1收跌0.4%，报每盎司1,132.80美元。
“欧元下跌和股市微幅反弹，令金价失去一些动能，”汇丰证券驻纽约的首席金属分析师James Steel说。
“上周美联储不升息的事实将对金市提供一些长期支持。”
亚特兰大联储总裁洛克哈特称，10月会议前只有六周的时间，可能不足以缓解对全球经济和美国复苏可能存在的风险的忧虑。
现货银XAG=上涨0.1%，报每盎司15.17美元。
现货铂金XPT=跌1.3%，报每盎司966.25美元。现货钯金XPD=上扬1.3%，报每盎司610.75美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。