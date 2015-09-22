金价下滑 因重新押注美国升息推高美元且商品市场走弱

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约/伦敦9月22日 - 金价周二下跌1%，因美元上涨向金价施压。市场重新预期美联储将在近十年来首次升息，推动美元上涨。
其他商品走弱也打压金价。金价在上周攀升，此前美联储维持利率在超低水准，抑压了持有无收益的黄金的机会成本。但之后，美联储官员强调美国只是推迟升息，令金价的涨势失去动能。
1917 GMT，现货金下滑0.7%，报每盎司1,125.22美元。美国12月期金收跌0.7%，报每盎司1,124.80美元。
在贵金属中，铂金跌幅最大，劲跌逾3%，至六年半低位。一些交易商称大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)承认曾在美国操纵柴油车尾气排放测试将可能影响全球1,100万部汽车。铂金用于柴油车催化装置。
铂金劲跌3.4%，报每盎司932.75美元，此前跌至2009年1月来最低929.50美元。
亚特兰大联储总裁洛克哈特周一称，上周美联储维持利率不变的决定大致是一次“风险管理”练习，他仍预计联储将在今年升息。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，美联储可能在10月会议上升息。
现货钯金下挫0.6%，报每盎司607.47美元。现货银挫跌2.6%，报每盎司14.77美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。