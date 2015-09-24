金价录得八个月最大单日涨幅 因美元走软和空头回补

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约/伦敦9月24日 - 现货金周四上扬超过2%，录得八个月来最大单日涨幅，因美元走软引发空头回补。铂金在四日连跌后反弹，尽管汽车业需求忧虑犹存。
今日金市表现为1月底以来最佳，一度触及一个月高位1,156美元，因数据显示8月美国耐久财订单下降2%，美元受累走低。
数据引发空头回补和避险买盘，因市场担忧全球成长，这可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)推迟收紧货币政策。美国股市承压。
投资者密切关注美联储主席叶伦2100 GMT的讲话，从中寻找何时开始升息的线索。
美联储主席叶伦在准备好的讲话稿中表示，预计将年今年稍后升息。
“空头回补以及今晚期权到期前投资者买回推高金价，”RBC Wealth Management的顾问George Gero说。
2009 GMT，现货金XAU=上扬2%，报每盎司1,153.4美元。美国12月期金GCv1收涨2%，报每盎司1,153.8美元。
现货银XAG=急升2.4%，报每盎司15.16美元。
铂金收复过去四日连跌的部分失地。大众汽车(VOWG_p.DE)的排放丑闻引发对汽车业需求的担忧，拖累铂金在过去四日连跌。
现货铂金XPT=跳涨2.3%，报每盎司958美元，过去四日累积下跌约5%。现货铂金距离周三触及的六年半低位924.50美元仍不远。
“随着大众汽车丑闻内幕逐步浮出水平，短期内铂金可能进一步走低，可能测试900美元，甚至可能更低，”ABN Amro的分析师Georgette Boele说。
现货钯金XPD=从稍早触及的7月中以来最高回落，最新上扬1.12%，报每盎司658.5美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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