金价跳涨2% 因股市走低和中东紧张局势升级

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约/伦敦1月4日 - 金价周一劲扬2%，至四周高位，受助于中东紧张局势升级，和股市急跌，因中国数据点燃全球成长忧虑。
但钯金急挫，因中国制造业数据压制了制造业复苏的希望。
1909 GMT，现货金XAU=上扬1.4%，报每盎司1,074.80美元，盘中升至四周高位1,083.30美元。美国2月期金GCv1收高1.4%，报每盎司1,075.20美元。现货金有望录得一个月来最大单日涨幅。
金价盘初跟随油市上扬，之前，沙特与伊朗断交。
“金市的主要驱动因素是沙特与伊朗间的紧张局势，以及两国间的冲突不断升级，”德国商业银行的分析师Daniel Briesemann说。
“中国数据，加之股市重挫可能也助力金价升势，但地缘政治紧张局势是主导因素。”
沪综指周一重挫约7%，并拖累全球股市走低，因投资者在新年伊始重新担忧全球成长，并买入公债和黄金避险。
金价从高位回落，因原油期货转升为跌，且美元指数在震荡交投中扩大涨幅。
金价缩减涨幅可能还与旧金山联储总裁威廉姆斯的讲话有关，他表示联储今年升息三到五次是合理的。
现货银XAG=上扬0.5%，报每盎司13.86美元。现货铂金XPT=跌1.1%，报每盎司880美元。现货钯金XPD=重挫4.1%，报每盎司538美元。 (完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。