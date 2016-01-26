金价受避险买盘推动触及12周高位 美联储会议开始

路透纽约/伦敦1月26日 - 金价周二升至12周高位，无视股市上涨，紧张的投资者在美国联邦储备委员会(FED/美联储)开始为期两天的会议之际寻求避险，预计会议将给下一次升息时机提供线索。

1916 GMT，现货金涨1.3%，报每盎司1,121.80美元，为11月4日以来最高价位。 美国2月期金收涨1.3%，报1,120.20美元，为11月初以来的最高价位。

“我认为市场希望美联储的基调为鸽派，”U.S. Bank的Wealth Management的资深投资策略师Rob Haworth称。

“今日有一些空头回补带动的反弹，一些避险资金的流入，”他称。

但Haworth补充说，通胀走低的预期令建立黄金多头头寸也很难。

全球股市和油价反弹，美元指数.DXY跌0.3%。

预计美联储在会议上将注意到中国经济放缓给宏观经济带来的影响，提升了美联储可能放缓升息步伐的预期。市场普遍预计联储会维持联邦基金利率在0.25-0.50%不变。

这有利于黄金。当前的超低利率水平减少了持有非收益率黄金的机会成本，且限制了美元上涨。

“我们感觉，投资者对全球金融市场动荡可能影响实体经济感到不确定，”汇丰在报告中称。

“如果这影响到美国货币政策，黄金也许是受益者。美国利率期货暗示，美联储今年可能仅升息一次。”

今日受到技术性信号支撑，周一金价收于100日移动均线切入位之上后，该价位为今年稍早的一个强力阻力位。

数据显示，中国12月通过主要渠道香港的净黄金进口飙升至逾两年来最高，因投资者对股市的崩跌和人民币走软丧失信心，纷纷买入黄金。

铂金涨1.9%，报每盎司874.51美元，远远高于上周触及806.31美元的七年低位，钯金升0.5%，报491.90美元，现货银涨2%，报14.52美元。(完)