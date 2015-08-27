金价连跌四日 因美国数据提振股市和美元

路透纽约/伦敦8月27日 - 金价周四下滑，势将录得3月来最大周度跌幅，因美国经济成长和就业数据利多，带动股市和美元大涨，但对美国升息时机的不确定性限制了跌幅。

1829 GMT，现货金XAU=跌0.2%，报1,122.86美元，周三金价跌幅为五周最大。美国12月期金GCv1收跌2美元，报每盎司1,122.60美元。

金价本周下跌，已几乎抹去了上周所有的涨幅。

美国公布数据显示，第二季经济成长幅度被大幅上修，且上周初请失业金人数降幅大于预期后，美股大涨，美元走强。欧洲股市今日收高达3.57%。

纽约联邦储备银行总裁杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。

“股市回稳，打压金市，”RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible称。

现货银XAG=大涨2.2%，报14.42美元，昨日跌至六年低点后刺激了逢低承接买盘。现货钯金XPD=劲升5.3%，报560.50美元，周三触及五年低点。现货铂金XPT=升1.5%，报992美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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