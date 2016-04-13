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中国财经 | 2016年 4月 13日 星期三 18:59 BJT

中国四大商业银行、渣打和澳新银行将参与人民币黄金定价

路透新加坡4月13日 - 上海黄金交易所周三称，新推出的人民币黄金定价交易的定价成员以及提供参考价成员共计18家，中国最大的几家银行、渣打银行(STAN.L)、澳新银行(澳盛银行,ANZ)和全球最大的珠宝零售商-周大福(1929.HK)都名列其中。

上海黄金交易所网站发布的一则公告称，上海金定价交易定价成员将包括中国四大国有商业银行--工商银行(601398.SS)、农业银行(601288.SS)、中国银行(601988.SS)和建设银行(601939.SS)。(完)

(编译 汪红英；审校 郑茵)

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