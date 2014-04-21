吉利汽车将整合品牌和销售渠道

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京4月18日（记者 Samuel Shen/Norihiko Shirouzu） -吉利汽车(0175.HK)周五宣布，现有的三个品牌将被整合到吉利品牌下，这是增加销售并削减成本的重组计划的一部分。
目前的帝豪、全球鹰和英伦三个品牌拥有各自不同的销售渠道。吉利高管周五在记者会上表示，在新的结构下，产品将在吉利品牌下进行推广。
“新的品牌战略是我们对市场需求和公司发展实际作出的战略反应，”吉利总裁安聪慧表示。
“我们将集中使用资源，利用规模经济。”
吉利从去年开始重组，一直在精简零售销售网络，目前该公司拥有超过900家经销商。
吉利高管周五称，整合可能导致经销商数量变少。
吉利意在通过修改品牌战略和精简经销商网络来重振销售。
吉利副总裁孙晓东表示，计划2019年销售约120万辆车，今年该公司预计售车58万辆。
2009年，吉利的销量增加了59%，但过去两年销售增速在15%左右。
吉利称，2013年销量为549,468辆，同比增加14%。
今年前三个月，吉利销量下滑37%。安聪慧表示销量不佳与正在进行的整合有关。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。