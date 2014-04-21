吉利汽车将整合品牌和销售渠道

路透北京4月18日（记者 Samuel Shen/Norihiko Shirouzu） -吉利汽车(0175.HK)周五宣布，现有的三个品牌将被整合到吉利品牌下，这是增加销售并削减成本的重组计划的一部分。

目前的帝豪、全球鹰和英伦三个品牌拥有各自不同的销售渠道。吉利高管周五在记者会上表示，在新的结构下，产品将在吉利品牌下进行推广。

“新的品牌战略是我们对市场需求和公司发展实际作出的战略反应，”吉利总裁安聪慧表示。

“我们将集中使用资源，利用规模经济。”

吉利从去年开始重组，一直在精简零售销售网络，目前该公司拥有超过900家经销商。

吉利高管周五称，整合可能导致经销商数量变少。

吉利意在通过修改品牌战略和精简经销商网络来重振销售。

吉利副总裁孙晓东表示，计划2019年销售约120万辆车，今年该公司预计售车58万辆。

2009年，吉利的销量增加了59%，但过去两年销售增速在15%左右。

吉利称，2013年销量为549,468辆，同比增加14%。

今年前三个月，吉利销量下滑37%。安聪慧表示销量不佳与正在进行的整合有关。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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