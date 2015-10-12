嘉能可称其股份暂停买卖 拟资产出售程序

路透香港10月12日 - 矿业集团嘉能可(0805.HK)周一称，其股份自早上9时起知暂停止买卖，涉及拟资产出售程序。

嘉能可在香港联交所一份声明中称，将公布有关其于澳洲及智利若干资产的资料之内幕消息。

停牌前，该股上周五收市报15.3港元。

商品需求疲弱导致基本金属和大宗商品价格下滑，嘉能可承诺将通过出售资产、降低资本支出、暂停派息，及发行新股筹资25亿美元，希望将净负债从300亿美元降到200亿美元。

据路透此前报导，嘉能可正在与沙特(沙乌地)阿拉伯主权财富基金、中粮集团以及加拿大养老基金商谈，计划出售农业资产的股权。（完）

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