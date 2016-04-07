嘉能可出售农业部门40%股权给加拿大退休基金 持续减债

路透伦敦4月6日 - 大型矿商兼商品贸易商嘉能可(GLEN.L)已同意将农业部门40%股权以25亿美元出售给加拿大国营退休基金，这是嘉能可减债的最新举措，也希望藉此安抚投资者对商品价格疲弱带来的冲击的相关担忧。

此次出售对嘉能可农业部门的整体估值接近最初估计的100亿美元，包括6亿美元债务及25亿美元库存。嘉能可上月表示，将出售更多资产，加快推动减债计划。

嘉能可表示，预计在2016年底前将净债务削减至170-180亿美元之间，较之前规划多出10亿美元，也低于去年300亿美元的峰值。

这项交易的买方是该退休基金的投资部门--加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)，此一机构寻求长期低风险投资。

“嘉能可农业部门能补足我们现有的农业资产投资组合，加强全球曝险、规模及多样性，”CPPIB民间投资全球主管Mark Jenkins在声明中表示。

嘉能可预计这桩交易将于2016年下半年完成。该业务包括全球逾200个存储设施，31处加工设施及23处口岸，让嘉能可得以进行谷物、油籽、稻米、糖和棉花交易。

其2015年产生的核心获利为5.24亿美元，总资产逾100亿美元。

根据协议，嘉能可有权进一步出售最高达20%的股权。嘉能可和CPPIB表示，在交易完成日起八年之后，双方还可能让该农业部门进行首次公开发行(IPO)。

嘉能可农业部门将由目前主管Chris Mahoney及一个董事会经营，CPPIB和嘉能可将各指派两名董事进入这个董事会。

这桩交易宣布后，嘉能可股价一度大涨2.2%，但之后股价回落，终场收低1.2%。英国富时100指数.FTSE收高1.2%。(完)