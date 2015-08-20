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国际财经 | 2015年 8月 20日 星期四 10:09 BJT

嘉能可预计印尼煤炭产量减少将抵消中国进口大降的影响

路透伦敦8月19日 - 嘉能可(GLEN.L)执行长格拉森博格周三称，该公司预计印尼煤炭产量下降，将在一定程度上抵消最大消费国--中国的煤炭进口大幅下滑的影响。

出于环保考虑以及政府希望帮助陷入财务困境的国内生产商，中国2015年前七个月煤炭进口较上年同期下降近34%。

格拉森博格在嘉能可上半年业绩电话会议上称，今年中国煤炭进口可能将从去年的约2亿吨降至1.3亿吨左右。

格拉森博格还称，与此同时，最大的煤炭出口国--印尼今年的煤炭出口料将降至3.6亿吨，2014年约为4.25亿吨。

印尼国内煤炭消费稳步增长，与此同时该国削减产量以因应煤炭价格的下跌。

今年全球煤炭价格已下跌约10%，冲击了主要生产商。煤炭市场自2011年以来一直陷于空头趋势，因供应增长已超过了需求。

嘉能可称，未来几个月供应料进一步减少，因印尼和美国产量下滑的速度较“市场力量所要求的”来得缓慢。

欧洲API2 2015年煤炭期货TRAPI2Yc1周三报每吨52.85美元，为12年低点。(完)

(编译 许娜/于春红; 审校 王兴亚/戴素萍)

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