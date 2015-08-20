嘉能可预计印尼煤炭产量减少将抵消中国进口大降的影响

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透伦敦8月19日 - 嘉能可(GLEN.L)执行长格拉森博格周三称，该公司预计印尼煤炭产量下降，将在一定程度上抵消最大消费国--中国的煤炭进口大幅下滑的影响。
出于环保考虑以及政府希望帮助陷入财务困境的国内生产商，中国2015年前七个月煤炭进口较上年同期下降近34%。
格拉森博格在嘉能可上半年业绩电话会议上称，今年中国煤炭进口可能将从去年的约2亿吨降至1.3亿吨左右。
格拉森博格还称，与此同时，最大的煤炭出口国--印尼今年的煤炭出口料将降至3.6亿吨，2014年约为4.25亿吨。
印尼国内煤炭消费稳步增长，与此同时该国削减产量以因应煤炭价格的下跌。
今年全球煤炭价格已下跌约10%，冲击了主要生产商。煤炭市场自2011年以来一直陷于空头趋势，因供应增长已超过了需求。
嘉能可称，未来几个月供应料进一步减少，因印尼和美国产量下滑的速度较“市场力量所要求的”来得缓慢。
欧洲API2 2015年煤炭期货TRAPI2Yc1周三报每吨52.85美元，为12年低点。(完)
(编译 许娜/于春红; 审校 王兴亚/戴素萍)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。