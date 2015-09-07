嘉能可缩减铜产出的计划应对市况有利--执行长

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透约翰内斯堡9月7日 - 嘉能可(GLEN.L)执行长格拉森博格周一表示，预期该公司缩减40.0万吨铜产出的计划将影响铜价。
格拉森博格在一场电话会议上表示，“就像我们先前对煤矿的处理一样，我们再度实施供给自律。”
“在人们相信铜市已经供过于求的情况下，将40万吨铜从市场拿走应会造成影响。
嘉能可目前正暂停刚果民主共和国(原萨伊)Katanga Mining(KAT.TO)事业以及赞比亚(尚比亚)Mopani Copper Mines的部分生产，为期18个月。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。