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国际财经 | 2015年 9月 7日 星期一 17:34 BJT

嘉能可缩减铜产出的计划应对市况有利--执行长

路透约翰内斯堡9月7日 - 嘉能可(GLEN.L)执行长格拉森博格周一表示，预期该公司缩减40.0万吨铜产出的计划将影响铜价。

格拉森博格在一场电话会议上表示，“就像我们先前对煤矿的处理一样，我们再度实施供给自律。”

“在人们相信铜市已经供过于求的情况下，将40万吨铜从市场拿走应会造成影响。

嘉能可目前正暂停刚果民主共和国(原萨伊)Katanga Mining(KAT.TO)事业以及赞比亚(尚比亚)Mopani Copper Mines的部分生产，为期18个月。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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