嘉能可将在2015年底关闭澳洲Newlands地下煤矿

路透墨尔本5月22日 - 嘉能可(GLEN.L)周四表示，将在2015年底关闭澳洲的Newlands地下煤矿。在煤炭价格大跌之际，嘉能可决定不再运转此矿区。

Newlands煤矿是澳洲一系列减产、矿区关闭和取消项目的最新受害者。目前动力煤价格挫跌至四年半低点，且澳元汇率仍高居不下。

嘉能可称，Newlands将在2015年第四季结束运作。去年该地下矿区的动力煤产量为275万吨。

在这之前，昆士兰Bowen Basin矿区的开发工作将于2014年6月终止，这将导致裁减约50个工作岗位，相当于地下矿区员工总数的四分之一。

嘉能可并未透露如何处置剩余的150个工作岗位，但表示已开始与员工就关闭计划进行了协商。

该公司近日暂停了Ravensworth地下矿区的作业，因价格疲弱、生产成本高涨、澳元走强，且未来的矿区面临地质上的挑战。(完)

(编译 王翔琼；审校 龚芳)

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