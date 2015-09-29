《RUSSELL专栏》嘉能可昔为刀俎 今成鱼肉

图为嘉能可在南非姆普马兰加省拥有的一处煤矿入口。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell;编译 许娜/汪红英/刘秀红

路透澳洲朗塞斯顿9月29日 - 在回绝嘉能可(GLEN.L)抛出的绣球大约一年后，力拓(RIO.AX)执行长沃尔什现在不禁要想想看，是否该把这位目前陷入四面楚歌的竞争对手纳入囊中。

可以说，嘉能可周一股价暴跌近30%至纪录低位，已经断送了该公司与力拓合并的残留希望。力拓目前正与巴西淡水河谷(VALE5.SA)争夺全球第一大铁矿石生产商的宝座。

去年7月嘉能可执行长格拉森博格寻求与力拓合并时，嘉能可的股价交投于3.44英镑左右(5.19美元)，力拓股价约报32.44英镑。

而截止周一，嘉能可的股价已重挫80%至0.6862英镑，力拓的股价也下跌约35%至21.11英镑。

仅从这些数字来看，嘉能可再向力拓发出新的收购要约已经不现实，但这确实提高了嘉能可被收购的机率。

考虑到格拉森博格和卡塔尔主权财富基金分别持有嘉能可8.4%和8.17%的股权，因此若想达成任何交易，必须获得这两位大股东的批准。

除非价格合适，否则格拉森博格不太可能希望将所持股份悉数出售。而且可以肯定的是，他会认为嘉能可股价大跌是因为，那些基本并不了解大宗商品市场的、焦虑不安的投资者毫无根据的过度反应。

但即便格拉森博格不想出售股份，他或许也将不得不剥离部分资产。

嘉能可的主要问题是高达300亿美元左右的债务，为了解决债务问题，该公司刚通过股票配售筹得25美元，而且据称正打算作价至多120亿美元，出售其农业部门，不过从本周的事件来看，这一售价看起来太乐观了。

鉴于嘉能可股价在周一骤跌，多名分析师指出，该公司的市值可能会降至零，这个信号明确暗示，嘉能可或许需要一位白衣骑士来相救。

但收购嘉能可真的是个好主意吗？

**只挑取精锐，而非全盘收购**

资源领域大型并购的历史并不是太鼓舞人心。

必和必拓(BHP.AX)近来就基本解除了其两大组成部分BHP和Billiton的联姻，因质疑二者长达14年的结合是否给股东带来很大的价值。

力拓在2007年斥资381亿美元收购加拿大铝业也被称为矿业领域有史以来最糟糕的交易，该公司在2011年以39亿美元从Riversdale手中收购莫桑比克煤炭资产的交易也以彻底失败告终。

目前看来，嘉能可在2013年收购斯特拉塔的交易也是一个馊主意，市场似乎并不看好当时的独特卖点，即将交易商与采矿商业务结合起来，可在低迷期有效限制下行空间。

但值得一提的是，这些大型交易多是在市场处于或接近顶峰时完成，而且公司高管面临构建资产以充分利用高价的压力。

在价位底部进行大规模交易可能更有价值，但这个时候就需要公司董事会够果敢，毕竟此时的交易将导致债务大幅上升或股价遭到大幅稀释。

更有意义的是，可以对受困公司的业务进行挑拣，尤其是认为相关大宗商品价格具有稳健长期前景的情况下。

格拉森博格肯定不愿意甩卖嘉能可一些核心资产。

但是，他的时间已所剩不多，要让市场相信嘉能可能够经受住大宗商品价格走软的冲击，可以还掉累累债务，并维持其交易活动所需要的顶级信贷评级谈何容易。

格拉森博格向来都以“猎手”身份亮相，现在将不得不成为四处躲避猎手的“猎物”。(完)