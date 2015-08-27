嘉能可和Bloomfield联手收购淡水河谷的澳洲Integra煤矿

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透里约热内卢8月26日 - 根据周三一份电邮声明稿，全球矿业及贸易巨擘嘉能可(GLEN.L)和澳洲Bloomfield Group同意，双方将收购巴西淡水河谷 (VALE.N)(VALE5.SA)位于澳洲的Integra煤矿，交易细节未对外公布。
该矿场自2014年7月起即处于维护保养状态，当时巴西淡水河谷说低煤价使该矿场难以维持运转。这是淡水河谷本月出售的第二座煤矿，该公司继续剥离非核心资产。
Integra矿关闭之前，煤炭年产量约为450万吨。
声明稿称，这笔交易预计在未来数周内完成。
巴西淡水河谷拒绝详细置评。但称这是公司策略的一部份，该策略聚焦于可大量生产的世界级资产，以及可让成本降至具竞争力水平的地点。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。