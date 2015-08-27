嘉能可和Bloomfield联手收购淡水河谷的澳洲Integra煤矿

路透里约热内卢8月26日 - 根据周三一份电邮声明稿，全球矿业及贸易巨擘嘉能可(GLEN.L)和澳洲Bloomfield Group同意，双方将收购巴西淡水河谷 (VALE.N)(VALE5.SA)位于澳洲的Integra煤矿，交易细节未对外公布。

该矿场自2014年7月起即处于维护保养状态，当时巴西淡水河谷说低煤价使该矿场难以维持运转。这是淡水河谷本月出售的第二座煤矿，该公司继续剥离非核心资产。

Integra矿关闭之前，煤炭年产量约为450万吨。

声明稿称，这笔交易预计在未来数周内完成。

巴西淡水河谷拒绝详细置评。但称这是公司策略的一部份，该策略聚焦于可大量生产的世界级资产，以及可让成本降至具竞争力水平的地点。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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