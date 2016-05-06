嘉能可洽谈进一步出脱旗下农业部门9.9%股权--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦5月6日 - 两名知情消息人士指出，大宗商品贸易及矿业巨头嘉能可(GLEN.L)正在洽谈进一步出售农业部门的9.9%股权，洽谈对象为前次出售股权时未能买到的竞购买家。嘉能可上次将农业部门40%股权卖给加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)。
嘉能可拒绝置评。
消息人士表示，出价买家包括加拿大另一家退休基金、沙特农牧投资公司(SALIC)及卡塔尔主权财富基金。
尚无法取得SALIC及卡塔尔主权财富基金评论。
上个月，CPPIB同意以25亿美元买下嘉能可农业部门的40%股权，使该部门股权估值达到62.5亿美元。计入库存及债务，则该部门估值更接近100亿美元。
这批9.9%股权估值约6.25亿美元。
消息人士称，嘉能可希望在2016年下半年同时完成这些出售股权案。
“谈判正在进行...之前落空的人仍在设法抓住机会，但嘉能可将很难抬高价钱，”一名消息人士称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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