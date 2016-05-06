嘉能可洽谈进一步出脱旗下农业部门9.9%股权--消息

路透伦敦5月6日 - 两名知情消息人士指出，大宗商品贸易及矿业巨头嘉能可(GLEN.L)正在洽谈进一步出售农业部门的9.9%股权，洽谈对象为前次出售股权时未能买到的竞购买家。嘉能可上次将农业部门40%股权卖给加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)。

嘉能可拒绝置评。

消息人士表示，出价买家包括加拿大另一家退休基金、沙特农牧投资公司(SALIC)及卡塔尔主权财富基金。

尚无法取得SALIC及卡塔尔主权财富基金评论。

上个月，CPPIB同意以25亿美元买下嘉能可农业部门的40%股权，使该部门股权估值达到62.5亿美元。计入库存及债务，则该部门估值更接近100亿美元。

这批9.9%股权估值约6.25亿美元。

消息人士称，嘉能可希望在2016年下半年同时完成这些出售股权案。

“谈判正在进行...之前落空的人仍在设法抓住机会，但嘉能可将很难抬高价钱，”一名消息人士称。(完)