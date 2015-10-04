欧洲个股：嘉能可商谈出售农业资产--消息人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 嘉能可希望明年初完成交易
* 银行业者称加拿大养老基金CPPIB有兴趣
* 消息人士称日本一些贸易商社也有意向
路透伦敦/多伦多10月2日 - 消息人士对路透称，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)正在与沙特(沙乌地)阿拉伯主权财富基金、中粮集团以及加拿大养老基金商谈，计划出售农业资产的股权。
嘉能可拒绝置评，目前尚未联系到中粮集团置评。
瑞银集团分析师Myles Allsop估计嘉能可全部农业业务价值在100至120亿美元。
消息人士称，嘉能可正为相关资产成立一个单独的法律实体。
一名消息人士称，嘉能可考虑向几家机构出售少数股权，但不会超过上述新成立实体的49%。“它们是(农业资产)，是嘉能可想要发展的业务，但这需要资本，嘉能可因为资产负债表的问题不想投入资本...所以他们说卖出一部分吧，”一名消息人士称。
尚不清楚是哪家沙特主权财富基金参与商谈，但Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (SALIC)在这一领域一直活跃。SALIC未回应置评请求。
中粮集团也在扩张农业业务。
两名消息人士称，加拿大养老基金和日本贸易商社也有意入股嘉能可农业资产。
一名银行业人士称，加拿大养老基金CPPIB在密切注视这个机会。CPPIB拒绝置评。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”