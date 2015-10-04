欧洲个股：嘉能可商谈出售农业资产--消息人士

* 嘉能可希望明年初完成交易

* 银行业者称加拿大养老基金CPPIB有兴趣

* 消息人士称日本一些贸易商社也有意向

路透伦敦/多伦多10月2日 - 消息人士对路透称，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)正在与沙特(沙乌地)阿拉伯主权财富基金、中粮集团以及加拿大养老基金商谈，计划出售农业资产的股权。

嘉能可拒绝置评，目前尚未联系到中粮集团置评。

瑞银集团分析师Myles Allsop估计嘉能可全部农业业务价值在100至120亿美元。

消息人士称，嘉能可正为相关资产成立一个单独的法律实体。

一名消息人士称，嘉能可考虑向几家机构出售少数股权，但不会超过上述新成立实体的49%。“它们是(农业资产)，是嘉能可想要发展的业务，但这需要资本，嘉能可因为资产负债表的问题不想投入资本...所以他们说卖出一部分吧，”一名消息人士称。

尚不清楚是哪家沙特主权财富基金参与商谈，但Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (SALIC)在这一领域一直活跃。SALIC未回应置评请求。

中粮集团也在扩张农业业务。

两名消息人士称，加拿大养老基金和日本贸易商社也有意入股嘉能可农业资产。