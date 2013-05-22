《独家新闻》嘉能可铝业务主管将离开，为收购斯特拉塔后首名离职高管

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透纽约5月21日 - 三名消息人士称，嘉能可-斯特拉塔 的铝业务负责人Gary Fegel将离开公司。这是大宗商品贸易巨头嘉能可本月完成收购矿产商斯特拉塔之后，离开的首位高层人士。
Fegel的离职令不少人感到意外，因为其职务在数周前刚刚得到确认，而且铝业务是嘉能可与斯特拉塔少数的非重叠业务之一。
消息人士称，他离职的时机选择和原因尚不清楚，而有关继任者人选的讨论正在进行。
一名熟悉公司运营的消息人士称，此时公司执行长格拉森博格正对该业务进行为期三个月的审查。
消息人士还说，Fegel的继任者可能将在今夏任命，届时格拉森博格将基本完成审查。
嘉能可-斯特拉塔的发言人拒绝置评。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币