海航将购买嘉能可油品仓储业务51%股权

路透伦敦3月31日 - 贸易及矿业巨头嘉能可(Glencore) (GLEN.L)周五称，同意将旗下油品和物流业务的51%股权以7.75亿美元的价格出售给中国海航创新金融集团。

路透稍早独家报导，嘉能可在洽谈出售一系列全球储油业务的股权。因有迹象显示储油业务的繁荣时期接近尾声，许多企业都有意出售这块业务。

嘉能可预计交易会在2017年下半年完成，并成立名为HG Storage International的新公司，在欧洲、非洲和美洲拥有业务。

荷兰国际集团(ING)发言人称，该行为卖方提供咨询。(完)