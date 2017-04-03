海航将购买嘉能可油品仓储业务51%股权

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透伦敦3月31日 - 贸易及矿业巨头嘉能可(Glencore) (GLEN.L)周五称，同意将旗下油品和物流业务的51%股权以7.75亿美元的价格出售给中国海航创新金融集团。
路透稍早独家报导，嘉能可在洽谈出售一系列全球储油业务的股权。因有迹象显示储油业务的繁荣时期接近尾声，许多企业都有意出售这块业务。
嘉能可预计交易会在2017年下半年完成，并成立名为HG Storage International的新公司，在欧洲、非洲和美洲拥有业务。
荷兰国际集团(ING)发言人称，该行为卖方提供咨询。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。