嘉能可称将出售部分澳洲及智利铜矿

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月12日 - 矿业巨擘嘉能可(GLEN.L)周一称，计划出售澳洲及智利部分铜矿，以减轻自身债务负担。
嘉能可称，将出售在澳洲全资拥有的Cobar铜矿和在智利的Lomas Bayas铜矿，此前该公司已收到来自一些潜在买家对这些业务的主动收购意向。
“潜在买家可竞购两家铜矿中的一家或全部两家，具体出售与否尚不确定，”该公司在公告中称。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。