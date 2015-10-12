嘉能可称将出售部分澳洲及智利铜矿

路透伦敦10月12日 - 矿业巨擘嘉能可(GLEN.L)周一称，计划出售澳洲及智利部分铜矿，以减轻自身债务负担。

嘉能可称，将出售在澳洲全资拥有的Cobar铜矿和在智利的Lomas Bayas铜矿，此前该公司已收到来自一些潜在买家对这些业务的主动收购意向。

“潜在买家可竞购两家铜矿中的一家或全部两家，具体出售与否尚不确定，”该公司在公告中称。(完)