嘉能可将以8.74亿美元出售澳洲煤炭运输业务

路透10月20日 - 矿业及贸易巨头嘉能可(Glencore)(GLEN.L)称，已经同意以11.4亿澳元(8.744亿美元)，将其在新南威尔士的煤炭运输业务出售给Genesee & Wyoming Inc (GWR.N)。

嘉能可称，将出售旗下Glencore Rail运输业务，这是其削减债务计划的一部分。嘉能可计划今年将债务削减至165亿至175亿美元之间。(完)