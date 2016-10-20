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国际财经 | 2016年 10月 20日 星期四 15:10 BJT

嘉能可将以8.74亿美元出售澳洲煤炭运输业务

路透10月20日 - 矿业及贸易巨头嘉能可(Glencore)(GLEN.L)称，已经同意以11.4亿澳元(8.744亿美元)，将其在新南威尔士的煤炭运输业务出售给Genesee & Wyoming Inc (GWR.N)。

嘉能可称，将出售旗下Glencore Rail运输业务，这是其削减债务计划的一部分。嘉能可计划今年将债务削减至165亿至175亿美元之间。(完)

(编译 侯雪苹；审校 汪红英)

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