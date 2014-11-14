嘉能可澳洲煤矿将停产三周 以帮助缓解供应过剩

调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。
路透墨尔本11月14日 - 全球最大的动力煤出口商嘉能可(GLEN.L)周五称，从12月中旬起，其澳洲煤矿生产将暂停三周，以帮助缓解供应过剩的情况。
嘉能可这次计划的减产规模约500万吨，目前澳洲约三分之一的煤矿都在亏损，因煤价已重挫27%至五年半低点，主要受供应过剩影响。
“鉴于当前供应过剩，这是经过深思熟虑的管理决定，没必要在低价环境中推出更多供应，”嘉能可在声明中说。
尽管供应出现过剩，但澳洲煤生产商在减产方面的动作很慢，因为他们有不少铁路和港口合同要求他们供应定量的煤，否则就得支付罚金，而这会加大他们的亏损。
公司发言人称，相比许多其它同业，嘉能可没有那么多的要么兑现要么就罚款的承诺。
据澳洲政府预测机构的数据，截至2015年6月的一年间，澳洲动力煤产量预计为2.502亿吨，高于之前一年的2.476亿吨。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
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