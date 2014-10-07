力拓已于8月回绝嘉能可并购探询

路透墨尔本10月7日 - 力拓 (RIO.AX)(RIO.L)周二表示，已于8月回绝规模较小的竞争对手嘉能可(Glencore)(GLEN.L)探询并购的可能性。对于过去一个月一连串媒体报导嘉能可有意与力拓并购的消息，后者终于做出回应。

力拓表示，嘉能可7月曾就可能的并购案与力拓接触，公司已于8月回绝，之后两家企业即未就并购案进一步接触。

“力拓董事会与财务及法律顾问进行谘商后，一致认为并购不符合力拓股东最大利益，”力拓在发给澳洲证交所的声明中表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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