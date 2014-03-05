嘉能可证实有意竞购壳牌在尼日利亚的石油资产

路透伦敦3月4日 -大宗商品交易商及矿商嘉能可(Glencore)(GLEN.L)周二证实，有意收购壳牌石油(Shell)(RDSa.L)打算出售的尼日利亚(奈及利亚)石油资产。

一名消息人士上月指出，嘉能可和商品交易商摩科瑞(Mercuria)是料对该尼日利亚能源资产提出最后竞价的少数几家国际财团。壳牌和其他两家大型油企正兜售该处价值约30亿美元的资产。

壳牌将出售其在四块石油区块拥有的30%权益，法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)和意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)分别也打算出售其10%和5%权益。

尼日利亚国家石油公司(NNPC)拥有其余55%权益。

壳牌还将出售长97公里的Nembe Creek油管，该油管经常遭偷油贼攻击。

嘉能可执行长格拉森博格(IvanGlasenberg)在业绩简报会被问及有关尼日利亚资产时称，“我们对其他公司求售的资产总是很有兴趣。一直在研究和检验是否能满足我们的回报率标准。”

嘉能可另外也在研究的资产目标包括必和必拓(BHP Billiton)(BLT.L)在澳洲的NickelWest业务；嘉能可表示该处业务加上其本身在该地区的镍矿运营能激出一些综效。(完)

(编译 张若琪 审校 孙茉莉)

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